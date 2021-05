Konflikt powstańców śląskich. „Dlaczego wygrzebują to akurat w rocznicę?”

Właśnie obchodzimy cokolwiek okrągłą rocznicę wydarzenia dość istotnego, bo trzeciego powstania śląskiego. Ważnego, bo cementującego nie tylko walkę o granice przedwojennej Polski, ale o to by nie było państwem opartym wyłącznie na produkcji rolnej. To dlatego, że wtedy do zachodniego sąsiada pukalibyśmy na kolanach sami z głodu, bez późniejszego pancernika Schleswig-Holstein, bombowców i „słitfoci” chłopaków z Wehrmachtu, przesuwających wesoło szlaban graniczny.