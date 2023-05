Wrak Titanica zeskanowany po 111 latach. Zdjęcia zapierają dech

Najnowsze skany są pierwszymi zdjęciami przedstawiającymi leżący na 3800 m głębokości wrak w całości. Skanowania dokonała zajmująca się mapowaniem głębinowym firma Magellan oraz dokumentujące statek studio Atlantic Productions. Całe przedsięwzięcie zajęło ponad 200 godzin i zostało przeprowadzone latem 2022 roku. Do stworzenia trójwymiarowej rekonstrukcji użyto ponad 700 tys. zdjęć.

Wiele wyzwań

– Głębokość, prawie 4000 m, stanowi wyzwanie. Występują na niej prądy morskie, a nam nie wolno było niczego dotykać, aby nie uszkodzić wraku – powiedział o trudnościach Gerhard Seiffert z firmy Magellan w rozmowie z BBC. – Drugim wyzwaniem było to, że musieliśmy zeskanować każdy centymetr kwadratowy, nawet ten najmniej ciekawy jak pole gruzu. Potrzebowaliśmy tego, aby wypełnić całość skanu – dodał Seiffert.

twitter

Na skanie doskonale widoczne są najmniejsze szczegóły, np. numer seryjny jednego z napędzających statek śmigieł. Większość wraku przez ostatnie 111 lat zdążyła pokryć już rdza, jednak nadal dostrzec można chociażby ozdobne wykończenia i majestatyczne posągi. Zdjęcia zarejestrowały także nieotwarte butelki szampana i rzeczy osobiste pasażerów, takie jak dziesiątki leżących na dnie morza buty.

Nowe spojrzenie na katastrofę Titanica

Badacze statku są przekonani, że zdjęcia te mogą być kluczowe dla poznania prawdy o katastrofie słynnego transatlantyku. – Wciąż są pytania, podstawowe pytania, na które należy odpowiedzieć na temat statku – stwierdził w BBC badający Titanica od wielu lat Parks Stephenson. – Naprawdę nie rozumiemy charakteru zderzenia z górą lodową. Nie wiemy nawet, czy uderzyła w nią wzdłuż prawej burty, jak pokazano we wszystkich filmach – dodał. Przyznał, że najnowsze skany „pokazują wrak tak, jak nigdy nie widać go z łodzi podwodnej”, co pozwoli dać nowy wgląd w wydarzenia z 1912 roku.

Czytaj też:

Musk zmienił zdanie i zostaje w Twitterze. Czym zajmie się nowa dyrektor?Czytaj też:

Harry i Meghan Markle doświadczyli dramatu Diany. „Niemal katastrofalny pościg”