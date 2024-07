To tu Spartakus starł się z Rzymianami. Archeolodzy odnaleźli miejsce wielkiej bitwy

Zespół archeologów ogłosił, że w jednym z włoskich lasów natrafił na mur, wykorzystywany przez rzymską armię w starciu ze zbuntowanymi niewolnikami pod wodzą Spartakusa. Obiekt ten znajduje się w południowej części Kalabrii i rozciąga na długość 3 kilometrów. Konstrukcji towarzyszy rów, który w tamtych czasach kopano przed tego typu murami obronnymi.

Odkryto miejsce bitwy Spartakusa z Rzymianami

Informację o tajemniczej budowli w lesie podali naukowcom lokalni aktywiści. Przy użyciu zaawansowanego radaru i metody skanowania laserowego, a także przebadania próbek gleby, naukowcom udało się potwierdzić miejsce bitwy. W okolicy znaleziono też liczne pozostałości po uzbrojeniu: uchwyty mieczy, zakrzywione ostrza, groty oszczepów, włócznię i dużo połamanych metalowych fragmentów broni.

Historycy o bitwie z 71 roku przed naszą erą wspominali w licznych książkach. Wielokrotnie pojawiały się w nich wzmianki o murze, wzniesionym przez rzymskiego generała, by powstrzymać oddziały Spartakusa. Jednym z tytułów, w których omawiano to starcie, było „Życie Krassusa”, spisane przez greckiego historyka i filozofa Plutarcha. Spartakus miał zaatakować mur, by wyrwać się z pułapki, zastawionej na niego przez Rzymian.

– Zaczęliśmy badać broń odnalezioną wzdłuż muru i najbardziej przypomina ona tę z późnego okresu Republiki. Wierzymy, że udało nam się zidentyfikować miejsce tej konkretnej bitwy – mówiła w rozmowie z „Live Science” archeolog Andrea Maria Gennaro z włoskiego ministerstwa kultury.

Powstanie Spartakusa

Największe w historii starożytnego Rzymu powstanie Spartakusa miało miejsce w latach 73–71 p.n.e. W ciągu dwóch lat oddziały złożone z tysięcy niewolników, gladiatorów i zubożałych chłopów wznieciły powstanie na terenie prawie całej Italii. Bunt zakończył się dopiero śmiercią przywódcy, a poprzedziły go nieporozumienia wśród dowódców rebelii. Generałem, który zdołał pokonać niewolników w bitwie, był właśnie Krassus. Dokonał tego jednak dopiero nad rzeką Silarus. Opisywany tutaj mur nie zatrzymał Spartakusa.

Czytaj też:

Niezwykłe odkrycie podczas wykopalisk w Pompejach. Dzieci „były narażone na ekstremalną przemoc”Czytaj też:

Uciekł z fermy po 23 latach pracy w nieludzkich warunkach. Kara dla właścicielki szokuje