1 sierpnia, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Co to za data?

1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Przyjęło się, że powstanie rozpoczęło się o „godzinie W”, czyli o godzinie 17:00. Walki jednak rozpoczęły się już kilka godzin wcześniej, a ich celem było wyzwolenie stolicy.

Powstanie Warszawskie, uważane za ogromny akt heroizmu i największą akcję zbrojną podziemia, pochłonęło od 150 do 200 tys. ofiar. Walki zaplanowane na kilka dni trwały od 1 sierpnia do 2 października. W ciągu 63 dni stolica miasta zamieniła się w miasto ruin, a dziesiątki tysięcy harcerzy, żołnierzy i cywilów poniosły najwyższą cenę za walkę o wolność. 15 tysięcy powstańców trafiły do niewoli, a pół miliona cywilów wypędzono z Warszawy.

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

9 sierpnia 2009 r. prezydent Lech Kaczyński ustanowił 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. Jak czytamy w Ustawie: „święto ustanawia się w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków”.

Jedyne miasto, które zastyga na minutę

Co roku Warszawa w szczegolny sposób upamiętnia rocznicę powstania. O godzinie 17:00 w stolicy i w wielu innych miastach w kraju wyją syreny alarmowe. Warszawa zastyga w bezruchu – zatrzymuje się ruch uliczny, stają tramwaje, autobusy i samochody. Stolica minutą ciszy oddaje cześć bohaterom.

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Z tej okazji w stolicy odbędą się koncerty i wydarzenia upamiętniające ten heroiczny akt. Na placu Piłsudskiego wieczorem odbędzie się koncert (Nie)zakane piosenki, który przyciąga tysiące rodzin z dziećmi. Ze śpiewnikami w dłoniach śpiewają na cześć miasta, które się nie poddało.

