„Wikingowie: Walhalla” – kim byli prawdziwi bohaterowie serialu Netfliksa?

Swen Widłobrody – wikiński król Anglii

Swen Widłobrody urodził się około 965 roku, był synem Haralda Sinozębego i słowiańskiej księżniczki Tofy (córki obodryckiego księcia Mściwoja). W latach 987–1014 był on królem Danii. Mimo że przejmując schedę po obalonym przez siebie ojcu, władał także Norwegią, to szybko utracił tam panowanie za sprawą Olafa Tryggvasona. W czasie swoich rządów zdołał jednak nie tylko powrócić do władzy w Norwegii, ale też podbić część Anglii.

Dla Swena Widłobrodego przełomowym momentem było lato 1000 roku i starcie morskie pod Svold w Øresundzie z siłami króla norweskiego. Duński władca, wspierany przez Olafa Skötkonunga i jarla Eryka z Hladir, zadał siłom Tryggvasona druzgocącą klęskę, a sam król Norwegii poległ na polu bitwy. W konsekwencji starcia Swen Widłobrody zawładnął Norwegią, umacniając także swoją pozycję w rodzimej Danii oraz Szwecji.

Wielokrotnie najeżdżał Anglię, wymuszając na królu Ethelredzie II wypłaty bardzo wysokich okupów. Ostatecznie udało mu się pokonać nie tylko własnego ojca, ale również anglosaskiego króla, co krótko przed śmiercią uczyniło go również królem Anglii.

Na marginesie warto pamiętać także o piastowskim wątku w życiu Swena Widłobrodego – jego drugą żoną była Piastówna – córka Mieszka I – zwana Świętosławą, którą duński król wypędził z kraju około 1000 roku. W serialu „Wikingowie: Walhalla” postać Swena Widłobrodego odgrywa duński aktor Søren Pilmark.

Liczne sukcesy Jarosława Mądrego

Jarosław Mądry był jednym z największych władców Rusi Kijowskiej. Pochodził ze skandynawskiej dynastii Rurykowiczów, był synem Włodzimierza Wielkiego i dość szybko zbuntował się przeciw ojcu. Po śmierci Włodzimierza Jarosław wygrał bratobójczą wojnę ze Świętopełkiem i objął władzę w Kijowie.