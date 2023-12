Adwent. Ile trwa i jaką ma symbolikę?

Adwent to w tradycji Kościoła Katolickiego szczególny czas. To okres ciszy, w którym wierni przygotowują się duchowo do narodzin Jezusa, uczestniczą w rekolekcjach i dokonują aktu pokuty. Jaka jest symbolika adwentu i kiedy się kończy?

Co to jest adwent?

Adwent (z łac. „adventus” – przyjście) to okres od I nieszporów pierwszej niedzieli adwentu do Bożego Narodzenia, czas oczekiwania na narodziny Jezusa. Pierwsza niedziela adwentu nie tylko rozpoczyna 4-tygodniowy czas oczekiwania na święta, ale i rok liturgiczny. Adwent kończy Wigilia, która w tym roku przypada 24 grudnia.

W okresie adwentu w kościele dominuje kolor fioletowy. Ksiądz sprawuje msze święte w ornacie w kolorze fioletowym, który symbolizuje czas pokuty i przygotowania się do tych ważnych świąt.

Symbolika adwentu

Adwent składa się z dwóch okresów:

Pierwszy to czas od rozpoczęcia adwentu do 16 grudnia. W tym czasie w kościele czytane są teksty, zapowiadające powtórne przyjście Chrystusa

Drugi to czas od 17 do 24 grudnia, oznaczający bezpośrednie przygotowanie do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

Tradycje adwentowe

Z adwentem związane są głównie dwie tradycje: poranne nabożeństwa w kościołach, a także zapalanie świec. Mają one szczególną symbolikę.

Roraty w czasie adwentu

W czasie adwentu w kościele odprawiane są roraty. Są to poranne msze wotywne o Najświętszej Maryi Pannie odprawiane o godzinie 6 lub 7 rano. Rozpoczynają się w całkowitej ciemności, a wnętrze kościoła rozświetla jedynie blask świec i lampionów, które przynoszą wierni. Roraty odbywają się przez cały adwent, uczestniczą w nich zarówno dzieci, jak i dorośli.

Wieńce i świece adwentowe

Przed rozpoczęciem adwentu katolicy wykonują także wieńce adwentowe, składające się z zielonych gałązek i czterech świec, które symbolizują cztery niedziele adwentu. W każdą niedzielę wierni zapalają nową świecę, a każda z nich ma szczególne znaczenie.

Pierwsza świeca adwentowa to symbol przebaczenia

Druga świeca adwentowa to symbol wiary

Trzecia świeca adwentowa to symbol radości

Czwarta świeca adwentowa to nadzieja związana z oczekiwaniem

Kalendarz adwentowy

W czasie adwentu wykonuje się również kalendarze adwentowe, które składają się z 24 okienek lub woreczków. Od 1 grudnia wierni codziennie otwierają nowe okienko, odliczając w ten sposób dni do świąt.

W sklepach i w drogeriach znajdziemy gotowe kalendarze adwentowe, które zawierają słodkie niespodzianki, herbaty, zabawki, a także kosmetyki. Cieszą się one dużą popularnością i są chętnie kupowane przed Bożym Narodzeniem. Trzeba jednak pamiętać, że są przede wszystkim wytworem marketingowym, który niewiele ma wspólnego z wiarą katolicką.

