Mikołajki 6 grudnia. Kiedy żył Święty Mikołaj z Miry?

Mikołajki to radosne święto obchodzone 6 grudnia. Tego dnia wręczamy bliskim drobne upominki przedświąteczne: książki, słodycze, świąteczne skarpety. W zależności od regionu kraju prezenty mikołajkowe mogą trafiać pod poduszkę, do buta, w skarpetę lub na parapet. Drobne upominki wręczane są również w przedszkolach, szkołach, a nawet w zakładach pracy.

Dlaczego obchodzimy mikołajki?

Mikołajki to nic innego jak Dzień Świętego Mikołaja. Dziś kojarzą nam się głównie z popkulturową postacią świętego Mikołaja w czerwonym kubraku, ale do XIX wieku w Polsce było to bardzo ważne święto. 6 grudnia był dniem wolnym od pracy, w którym wspominano Świętego Mikołaja z Miry. W kościołach w całym kraju odbywały się nabożeństwa, a duchowni przypominali postać biskupa, który pomagał ubogim.

Kim był Święty Mikołaj z Miry?

Święty Mikołaj to biskup Miry w Licji, który żył na przełomie III i IV wieku i uczestniczył w soborze nicejskim z 325 roku. Przypuszcza się, że żył około 270-343 n.e, jednak nie ma żadnych wiarygodnych dokumentów historycznych, które by to potwierdzały. Pierwsze wzmianki o Świętym Mikołaju pochodzą dopiero ze źródeł z VI wieku n.e., a najsłynniejszy przekaz pochodzi z pierwszej połowy IX wieku. Wtedy w Konstantynopolu powstał żywot, którego autorem był archimandryta Micha, tzw. Vita per Micheael. Wiele faktów tam zawartych weszło na stałe do legendy o świętym.

Mikołaj pochodził z zamożnej rodziny. Był jedynym i długo wyczekiwanym dzieckiem rodziców. Od dzieciństwa wykazywał się niezwykłą siłą charakteru, pobożnością i troską wobec najsłabszych. Został duchownym, a po śmierci rodziców rozdał swój majątek potrzebującym. Zasłynął szczególną empatią i troską, którą okazywał potrzebującym, szczególnie dzieciom i ubogim. Wokół jego postaci narosło wiele mitów i legend, m.in. ta, jak uratował trzy siostry od życia w nędzy, wręczając im posagi i zabezpieczając ich przyszłość.

Już za życia Mikołaj z Miry był traktowany jak święty. Zmarł 6 grudnia, a jego kult zaczął szybko rozprzestrzeniać się po całej Europie. Postać biskupa stała się inspiracją do stworzenia postaci świętego Mikołaja, który rozdaje dzieciom na całym świecie prezenty.

Gdzie znajdujemy prezenty w mikołajki?

Dziś 6 grudnia Kościół Katolicki wciąż wspomina postać biskupa z Miry. W powszechnym przekazie mikołajki stały się jednak świętem komercyjnym, miłą okazją do wręczenia podarunku bliskim. W zależności od regionu kraju drobne upominki wkładane są w nocy pod poduszkę, do buta lub do skarpety zawieszonej na kominku lub w innym miejscu w mieszkaniu.

W niektórych regionach kraju, na wzór amerykański, w wieczór poprzedzający mikołajki dzieci zostawiają na parapetach listy do świętego Mikołaja, a także ciasteczko, mleko czy marchewkę dla renifera. Jeśli rano list znika, ciasteczka są zjedzone, a pod poduszką lub w bucie czeka upominek, to znaczy, że w nocy dom odwiedził święty Mikołaj. Dla dzieci mikołajki są jednym z elementów magii świąt Bożego Narodzenia.

