Sprawdź, co wiesz o NATO! Więcej niż połowa punktów w tym quizie to dobry wynik

Po upadku komunizmu w Polsce, jednym z głównych wyzwań dla nowych rządów było zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Początkowo rozważano różne koncepcje, w tym neutralność, jednak z biegiem czasu uznano, że najlepszym rozwiązaniem dla gwarancji bezpieczeństwa Polski będzie nawiązanie bezpośrednich relacji z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Droga Polski do NATO

Polska podjęła szereg działań na rzecz zbliżenia z NATO, w tym rozpoczęła szereg oficjalnych wizyt i dążyła do utworzenia instytucjonalnych kanałów komunikacji. W lipcu 1991 roku przestał istnieć Układ Warszawski. W tym samym miesiącu odbyła się wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w siedzibie NATO. Polski prezydent oświadczył, że Polska chce bezpiecznej Europy, a jej gwarancją jest NATO. Podobna deklaracja pojawiła się także w exposé premiera Jana Olszewskiego w grudniu 1991 roku, co stanowiło istotną zmianę akcentów w polskich oświadczeniach, które jak dotąd były ostrożne w kwestii związania przyszłości Polski z NATO.

Również kierownictwu NATO zależało na stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W marcu 1992 roku sekretarz generalny NATO Manfred Wörner oświadczył podczas wizyty w Polsce, że „drzwi do NATO są otwarte”. Na przełomie 1993 i 1994 roku zainicjowano program Partnerstwo dla Pokoju, mający na celu pogłębienie współpracy i bezpieczeństwa w regionie. W lipcu 1994 roku Bill Clinton podczas swojej pierwszej wizyty w Warszawie oświadczył, że rozszerzenie NATO nie jest kwestią „czy”, ale „kiedy i jak”.

Mimo obaw i pewnej powściągliwości ze strony niektórych państw NATO oraz sprzeciwu Rosji Polska kontynuowała swoje starania o pełne członkostwo, argumentując je wspólnymi wartościami demokratycznymi, dążeniem do przełamania podziału Europy i poszerzenia strefy bezpieczeństwa i stabilności. Szczyt NATO w Madrycie w lipcu 1997 roku zdecydował o zaproszeniu m.in. Polski do rozmów w sprawie członkostwa w Sojuszu. Proces ten zakończył się sukcesem w 1999 roku, kiedy to 12 marca w amerykańskim stanie Missouri minister spraw zagranicznych RP Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarza stanu USA akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego.

