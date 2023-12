Była najpotężniejszą organizacją swoich czasów. „Z jej brutalnym dziedzictwem Stany nie poradziły sobie do dzisiaj”

Powstał w Wigilię, stał się najpotężniejszą organizacją swoich czasów i wydawało się, że nikt nie jest w stanie go pokonać. To akurat była prawda – nikt nie pokonał Klanu, Klan pokonał się sam. Zniszczyły go podziały wewnętrzne oraz skandale korupcyjne i seksualne.

24 grudnia 1865 r. w miasteczku Pulaski w stanie Tennessee powstał Ku Klux Klan. Tamtego pamiętnego wieczoru sześciu kolegów dało początek czemuś, co pół wieku później będzie największą organizacją społeczną w całych Stanach Zjednoczonych, skupiającą około 5 proc. wszystkich Amerykanów. Jej członkowie będą mordować tych, których uznają za niegodnych, a ich zbrodnie w dużej mierze okażą się bezkarne, bo w wielu regionach Stanów Zjednoczonych Klan kontrolować będzie struktury władzy, sądy oraz opinię publiczną. Brutalne dziedzictwo KKK to coś, z czym Stany nie poradziły sobie do dzisiaj, ponieważ kolejne mutacje Klanu działają legalnie i teraz, a używana przez Klan retoryka odbija się echem w amerykańskiej polityce. Historia Klanu jest także ostrzeżeniem przed tym, jak wygląda sklejanie podzielonego społeczeństwa, które niekoniecznie chce być sklejane.