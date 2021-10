Jadwiga Andegaweńska koronowana na króla Polski. Tytuł utrzymała nawet po ślubie z Jagiełłą

Kiedy po długich sporach szlachty polskiej z królową węgierską, Elżbietą Bośniaczką, Jadwiga Andegaweńska przybyła do Polski i została koronowana przez arcybiskupa Bodzantę, miała około dziesięciu lat.

Późniejsza święta, choć zwyczajowo tytułuje się ją królową, otrzymała tytuł króla, a tym samym wszelkie związane z nim przywileje i obowiązki, m.in. dziedziczny tron Królestwa Polskiego i prawo wydawania dokumentów państwowych. Ster rządów w praktyce dzierżyli możnowładcy małopolscy, jednak oficjalne dokumenty wystawiane były w imieniu Jadwigi. Ona też była oficjalnym przywódcą polskiej wyprawy na Ruś Czerwoną.

Jadwiga królem również po ślubie z Jagiełłą

Tytuł królewski Andegawenka zachowała także po ślubie z Władysławem Jagiełłą, kiedy to stała się również wielką księżną litewską. I choć to Władysław na co dzień rządził państwem, to Jadwiga nie pozostawała obojętna na sprawy publiczne, angażowała się między innymi w próby załagodzenia konfliktu z Krzyżakami i doprowadziła do zgody Jagiełły z jego bratem stryjecznym — Witoldem.

W pamięci potomnych Jadwiga pozostała głównie dzięki swym dziełom charytatywnym, pobożności oraz wsparciu materialnemu, którego udzieliła Akademii Krakowskiej. Doceniano także jej wkład w zawarcie unii polsko-litewskiej i chrzest Litwy.

Artykuł zatytułowany Koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polskizostał pierwotnie opublikowany na stronie Muzeum Historii Polski. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

