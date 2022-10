Tajemnicza Ina Adrian. „Polska Greta Garbo”, która została „włoską Joanną d’Arc”

Aktorka, śpiewaczka i działaczka włoskiego ruchu oporu Ina (Ines) Adrian zagrała większą rolę tylko w jednym filmie Mascotte w reżyserii Aleksandra Forda, który w dodatku uznawany jest za zaginiony. Jej losy same w sobie są jednak materiałem na fascynujący film sensacyjno-przygodowy.

„Polska Greta Garbo” po niezbyt udanej próbie zaistnienia w kinematografii została bowiem korespondentką zagraniczną filmowych magazynów i relacjonowała przygotowania do pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, który ostatecznie nie doszedł do skutku. Następnie wyjechała do Włoch, gdzie przyjaźniła się między innymi z geniuszem motoryzacji Enzem Ferrarim, a w czasie II wojny światowej współpracowała z włoskimi partyzantami i zdobywała poufne informacje od niemieckich żołnierzy. Po wojnie mieszkała z kolei w Stanach Zjednoczonych, gdzie również wiodła barwne i pełne przygód życie.

Ina Adrian. Nowa gwiazda filmowa

Ina Adrian naprawdę nazywała się Judyta Fogelnest i przyszła na świat 31 stycznia 1911 r. w Warszawie jako córka Bernarda (Berka) Fogelnesta i Chany Marjem z Kestenbergów. Po latach, kiedy przebywała we Włoszech, a następnie w Stanach Zjednoczonych, ubarwiała swój życiorys, a co za tym idzie ukrywała żydowskie pochodzenie.

Przebywając w czasie wojny we Włoszech, podawała się za węgierską hrabiankę, później zaś – już w czasie pobytu w USA – twierdziła, że jest pół Polką, pół Francuzką. W akcie zgonu artystki podano z kolei, że jej matką była… Maria Anna z Tarnowskich.

Ojciec Judyty, Bernard Fogelnest, był zamożnym żydowskim przedsiębiorcą, który w latach 1919–1927 aktywnie działał w Radzie Warszawy, a w 1928 r. został dyrektorem Fabryki Wyrobów Metalowych Fogelnest i Wspólnicy „IFOSTO” w Stojadłach. Młodsza siostra przyszłej aktorki i śpiewaczki, Sulamita Lea, urodziła się 17 października 1912 r. w Warszawie. Ukończyła studia medyczne i 13 lutego 1936 r. otrzymała dyplom lekarski. Najprawdopodobniej Ina Adrian miała jeszcze jedną siostrę, Tamarę, która w czasie wojny przebywała za granicą, dzięki czemu uniknęła śmierci z rąk Niemców. Nie można jednak wykluczyć, że to Judyta nosiła drugie imię Tamara – źródła nie są bowiem zgodne, czy Bernard Fogelnest miał dwie czy trzy córki.

Głównym obiektem zainteresowania Judyty Fogelnest od młodzieńczych lat był świat filmu i jak wiele rówieśniczek marzyła o tym, by zostać gwiazdą kinematografii. Jej ulubioną aktorką była szwedzka gwiazda Hollywood Greta Garbo, której styl ubierania się i makijaż z lubością naśladowała. W 1929 r. młody reżyser Aleksander Ford postanowił obsadzić „polską Gretą Garbo” w jednej z głównych ról w swoim filmie Mascotte. U jej boku wystąpił rosyjski poeta Jerzy Tesławski, który próbował swoich sił w polskiej kinematografii jako Jerzy Dal-Atan. Być może to właśnie Dal-Atan wpadł na pomysł, by Judyta przyjęła pseudonim artystyczny Ina Adrian. Imię Ina nosiła bowiem narzeczona, a następnie żona poety i aktora – późniejsza gwiazda kina i teatru Ina Benita.