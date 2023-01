Łatwy quiz z polskiej archeologii. Czytaj nasze teksty i sprawdź swoją wiedzę!

Polscy archeolodzy prowadzą niezwykłe badania zarówno w Polsce, jak i w wielu innych regionach świata. Działają nie tylko na lądzie, ale i pod wodą. Stosują nowoczesne metody badawcze, które pozwalają na prowadzenie badań w sposób, który nie uszkodzi badanych obiektów. Inne nowoczesne sposoby badawcze umożliwiają dotarcie do wiedzy, która do tej pory była poza zasięgiem. A sama archeologia coraz rzadziej jest stereotypowym „kopaniem w ziemi”, chociaż same wykopaliska raczej prędko nie znikną.

Pod tym linkiem znajdziecie wszystkie nasze artykuły, reportaż wideo i podcast opublikowane w styczniu, a poświęcone polskiej archeologii. Po zapoznaniu się z nimi sprawdźcie w naszym quizie, jak wiele wiecie się o współczesnej polskiej archeologii i badaniach prowadzonych przez bohaterów naszego cyklu!

QUIZ:

Łatwy quiz z polskiej archeologii. Sprawdź swoją wiedzę!

