„Niewielki skarb” odkryty w warmińsko-mazurskim. Ma ponad 2,5 tys. lat

Według archeologa z ostródzkiego muzeum Łukasza Szczepańskiego, artefakty zostały odkryte w gminie Zalewo. Jest to siekierka i dwie wykonane z brązu ozdoby obręczowe, które mogły służyć jako bransolety, naramienniki czy nagolenniki. Wstępnie datowano je na schyłek epoki brązu i początek wczesnej epoki żelaza, tj. pierwszą połowę pierwszego tysiąclecia p.n.e.

„Potwierdzamy. W mijającym tygodniu wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków braliśmy udział w wizji terenowej miejsca odkrycia pradziejowych artefaktów” – czytamy w zamieszczonym na Facebooku wpisie Muzeum W Ostródzie. „Wspomnianego odkrycia dokonali na terenie gm. Zalewo członkowie Klubu Odkrywcy Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej. Definiujemy je jako niewielki skarb składający się z siekierki i dwóch ozdób obręczowych (bransolet, naramienników lub nagolenników)” – dodano .

„Niewielki skarb” w gminie Zalewo. „Ukryty w ziemi przez właściciela”

Artefakty znaleźli członkowie Klubu Odkrywcy Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej. W miejscu odkrycia nie było śladów pochówku, więc nie stanowiły one wyposażenia grobu. Mogły natomiast zostać ukryte w ziemi przez właściciela. Dlatego znalezisko określono jako „niewielki skarb”. Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków trafił on do Muzeum w Ostródzie.

Jest to kolejne cenne historycznie znalezisko, na które natrafili miłośnicy lokalnej historii z okolic Susza. Przy użyciu wykrywaczy metalu prowadzą oni legalne poszukiwania – za zgodą służb ochrony zabytków i właścicieli gruntów – a odnalezione przedmioty przekazują muzeom.

Wcześniej członkowie stowarzyszenia przyczynili się do odkrycia skarbu złożonego z blisko 200 krzyżackich monet z XV wieku, a także skupiska ok. tysiąca wczesnośredniowiecznych zabytków, w tym kilkunastu unikatowych trzewików, tj. okuć pochew mieczy. Odkryli również m.in. miecz typu spatha z IV-V wieku oraz grot włóczni z III-IV wieku, czyli późnego okresu wpływów rzymskich.

