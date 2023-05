Już około stu lat temu na pustyniach Półwyspu Arabskiego dostrzeżono rozciągające się na wiele kilometrów megastruktury nazwane „latawcami”. Służyły one prehistorycznym myśliwym jako ogromne pułapki na zwierzynę, m.in. gazele. Prehistoryczne konstrukcje składające się z wielu kamiennych murów i dołów, w całości widoczne są jedynie z perspektywy lotu ptaka, dlatego dostrzeżono je dopiero po upowszechnieniu się fotografii lotniczej.

Tajemnica ogromnych „latawców” odkryta. „Najstarsze plany w historii ludzkości”

Międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Rémy’ego Crassarda, Waela Abu-Azizeha i Oliviera Barge’a z Uniwersytetu w Lyonie odkrył powiązanie pomiędzy rozległymi na wiele kilometrów budowlami leżącymi na terenie współczesnej Jordanii i Arabii Saudyjskiej a znalezionymi na pobliskich skałach rycinami. Jak udowadniają naukowcy, wyryte w skałach linie to precyzyjne plany w skali pobliskich „latawców”, których ściany mają nawet do 5 kilometrów długości.

Autorzy badania informują, że to najstarsze znane architektoniczne plany, jakie kiedykolwiek odkryto. „Mimo że ludzkie konstrukcje powstawały w naturalnej przestrzeni od tysiącleci, dotychczas odnaleziono niewiele planów, schematów lub map, które pochodzą sprzed okresu cywilizacji Mezopotamii i starożytnego Egiptu. Opisane przez nas przykłady są najstarszymi znanymi planami w skali w historii ludzkości” – podkreślają autorzy.

W Jordanii, w Jibal al-Khasabiyeh znaleziono osiem latawców, a w pobliżu kamień z wyrytym przedstawieniem mierzący 80 cm długości i 32 cm szerokości, który ma mieć około 7 000 lat. Z kolei w Zebel az-Zilliyat w Arabii Saudyjskiej znaleziono dwie pary latawców, oddalonych od siebie o 3,5 km powiązanych z grawerunkiem w skali mierzący 382 cm długości na 235 cm szerokości. Ma on mieć około 8 000 lat.

Niezwykłe umiejętności planistyczne prehistorycznych myśliwych

Badacze, porównując zdjęcia satelitarne i odnalezione ryciny zauważają, że były one niezwykle dokładne.

„Niezwykła precyzja tych grawerów jest godna uwagi, odwzorowują olbrzymie neolityczne struktury kamienne, których cały projekt jest niemożliwy do wyobrażenia bez zobaczenia go z powietrza lub bez bycia ich architektem (lub użytkownikiem, czy budowniczym)” – wskazują naukowcy. „Ujawniają one szeroko niedocenianą umiejętność percepcji przestrzeni, dotychczas nigdy nieobserwowaną na tym poziomie dokładności w tak wczesnym kontekście chronologiczno-kulturowym” – dodają.

W swojej pracy naukowcy stawiają też hipotezy o celu wykonania planów ogromnych budowli. Doszli do wniosku, że plany mogły powstać po to, żeby następnie łatwiej wybudować samą budowlę, lub, co uznają za bardziej prawdopodobne, żeby przy pomocy planu łatwiej planować same polowania – na przykład określić liczbę, funkcję i pozycje poszczególnych grup myśliwych i łatwiej skoordynować ich działania. Obie te funkcje mogły występować jednocześnie.

Wyniki badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców wraz ze zdjęciami zostały opublikowane kilka dni temu w czasopiśmie „PLOS ONE”.

