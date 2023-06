Drony w służbie archeologii. Pomogły znaleźć malowidła sprzed 7 tys. lat

Hiszpańscy archeolodzy z Uniwersytetu w Alicante dzięki pomocy dronów odkryli wcześniej nieznane malowidła naskalne sprzed 5000-7500 lat. Informacja o odkryciu archeologów została opublikowana w czasopiśmie naukowym Lucentum.

Drony ułatwiają prace archeologom. Odkryto nieznane malowidła naskalne

Pomysłodawcą badań trudno dostępnych jaskiń z użyciem dronów był Francisco Javier Molina Hernández, geoarcheolog z Uniwersytetu w Alicante, który jest jednocześnie licencjonowanym pilotem drona. Archeolodzy podczas pierwszej wyprawy przy pomocy drona zbadali 18 trudnodostępnych wnęk skalnych w kamieniołomie Penàguila w Alicante. W dwóch znaleziono prehistoryczne malunki.

Jak podkreślił główny autor badań, obszar jest znany z występowania wielu miejsc przedstawiających prehistoryczną sztukę. Jednak duża część z nich jest trudnodostępna.

– W górach Alicante jest wiele niedostępnych obszarów. Używanie drona do fotografowania ścian to szybka metoda, a to niedawne znalezisko pokazuje, że można tym sposobem znaleźć wiele prehistorycznych malowideł naskalnych – powiedział Molina w rozmowie z Artnet News – Rezultatem użycia drona było odkrycie nowego miejsca z prehistorycznymi malowidłami naskalnymi w różnych stylach, które naszym zdaniem będą bardzo istotne dla dalszych badań – powiedział archeolog w rozmowie z CNN.

Molina podkreślił, że pomysł użycia drona pojawił się, gdyż w przypadku wielu miejsc naukowcy ryzykowali życie, żeby dostać się do wnęk. – Wiele innych jaskiń nigdy nie zostało zbadanych, ponieważ znajdują się w niedostępnych obszarach – dodał.

„Wyrafinowane sposoby wspinania”

Jak podaje CNN, po wizycie drona miejsce odwiedzili wspinacze, którzy potwierdzili istnienie dużej liczby malowanych postaci w różnych stylach, w tym stylizowanych postaci ludzkich i zwierzęcych, takich jak kozy i jelenie, z których niektóre zostały przedstawione jako zranione strzałami.

Naukowcy uważają, że znalezisko jest jednym z najważniejszych stanowisk neolitycznej sztuki naskalnej odkrytych w regionie Walencji w ostatnich dziesięcioleciach, ze względu na dużą liczbę zaobserwowanych postaci. – Ponadto, odkrycie nowych malowideł naskalnych w tego typu jaskiniach wskazuje, że człowiek prehistoryczny opracował wyrafinowane sposoby wspinania się, być może za pomocą lin lub drewnianych rusztowań – twierdzi Molina.

Jego zdaniem prehistoryczni wspinacze mogli ryzykować dotarcie do trudnodostępnych jaskiń ze względu na ich związek ze wschodem słońca lub wykorzystując to miejsce do obserwacji i strzeżenia określonego terytorium.

Zespół ma już w planach kolejne badania również na innych obszarach Hiszpanii, Portugalii i w innych częściach Europy, przy użyciu potężniejszych dronów, robiących zdjęcia w wyższej jakości.

