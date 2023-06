Sztuczna inteligencja pomogła odkryć nowe rysunki z Nazca. „Jest 21 razy szybsza niż człowiek”

Odkrycia kolejnych rysunków dokonali japońscy naukowcy z Uniwersytetu Yamagata, którzy od lat badają tajemnicze geoglify. Główny autor badania, archeolog i antropolog profesor Masato Sakai, geoglifów z Nazca szuka od 2004 roku. W tym celu wykorzystuje zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze i skany lidar, a także zdjęcia z dronów. W analizie wszystkich tych zdjęć i w odkryciu kilku nieznanych dotąd gigantycznych rysunków pomogła sztuczna inteligencja.

Ptak, ryba i para nóg. Nowe geoglify w Nazca odkryto dzięki sztucznej inteligencji

Dzięki zastosowaniu algorytmów głębokiego uczenia naukowcy odkryli cztery nowe geoglify (jeden z nich był już opisany w 2019 roku, trzy inne zostały teraz opisane po raz pierwszy). Największy z nich, para nóg, ma ponad 77 metrów średnicy. Naukowcy odkryli również postać ryby o średnicy 19 m, ptaka o szerokości 17 m oraz humanoidalną postać o z kijem w ręku o wysokości ok. 5 m.

– Zauważyliśmy, że dzięki sztucznej inteligencji praca, która może zająć ludziom ponad 20 lat, może zostać wykonana w ciągu jednego roku – ocenił prof. Sakai w rozmowie z agencją Jiji Press. W opublikowanym oświadczeniu naukowcy twierdzą, że dzięki sztucznej inteligencji mogą namierzyć potencjalne geoglify około 21 razy szybciej, niż gołym okiem zrobiłby to doświadczony archeolog.

Po wykryciu przez algorytmy miejsc, w których mogły znajdować się geoglify, naukowcy udali się tam, żeby potwierdzić w rzeczywistości ich istnienie. Jeden z rysunków znajdował się w pobliżu słynnego geoglifu kolibra, ale wcześniej nie został zauważony ludzkim okiem. Dopiero użycie najnowszych algorytmów sztucznej inteligencji pomogło go zlokalizować.

Naukowcy opisali nowe geoglify w najnowszym wydaniu czasopisma naukowego „Journal of Archaeological Science”.

Rysunki z Nazca

Rysunki z Nazca to ogromny system linii wykonanych przez Indian z plemienia Nazca. Rysunki znajdują się na pustyni Nazca w południowo-zachodniej części Peru. Oglądane z góry przypominają kształtem zwierzęta, rośliny lub figury geometryczne. Do tej pory odkryto 358 takich rysunków.

Rysunki na peruwiańskich płaskowyżach zostały stworzone między 450. r. p.n.e., a 650. r. n.e. Zostały stworzone przez usunięcie wierzchniej czerwonej warstwy gleby i odsłonięcie głębszej, żółtobiałej gleby. Ryty mają średnio 20 centymetrów głębokości.

Naukowcy wciąż nie są zgodni, do czego miały służyć ogromne rysunki. Jedną z rozpatrywanych przez japońskich naukowców hipotez jest ta, że były one używane do ceremonialnych procesji wzdłuż konturów postaci. Inne teorie mówią o ich znaczeniu astronomicznym, religijnym lub związanym z dawnymi szlakami handlowymi. – Badania nad geoglifami z Nazca przyspieszają. Odkrycie ich większej liczby geoglifów może pozwolić nam dowiedzieć się, w jakim celu zostały narysowane – stwierdził prof. Sakai.

Wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO geoglify są jedną z większych atrakcji turystycznych w Peru.

