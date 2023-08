Pozostałości średniowiecznej baszty odnalezione w Lublinie. „Znaczące odkrycie”

Archeolodzy prowadzący badania kamienicy przy ul. Jezuickiej na lubelskim Starym Mieście znaleźli pozostałości średniowiecznej baszty. – To znaczące odkrycie – powiedział PAP lubelski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski.

Pozostałości średniowiecznej baszty znalezione w Lublinie

Kopciowski poinformował, że relikty baszty odsłonięto przy południowej ścianie oficyny kamienicy przy ul. Jezuickiej 15 w Lublinie. – Były przypuszczenia, że pozostałości tej baszty czworobocznej znajduje się w strukturach tego budynku, ale okazuje się, że wychodziła na zewnątrz, od podwórza, za tylną elewacją – powiedział. Jak ustalono, ściana oficyny posadowiona jest na fragmencie muru obronnego.

Konserwator przekazał, że podczas badań odkryto także m.in. nowożytne numizmaty, plomby towarowe, pieczęć herbową, nowożytną kłódkę o nietypowej formie i ozdobne kucia nowożytnych sakiew. – Równolegle z pracami archeologicznymi prowadzone są badania architektoniczne i konserwatorskie, w trakcie których zostaną zlokalizowane kolejne pozostałości baszty oraz systemu umocnień Lublina – poinformował konserwator, dodając, że wnioski z badań będą uwzględnione w przygotowywanym projekcie budowlanym. – Wszystkie cenne dla historii miasta relikty zostaną zachowane i wyeksponowane – zapowiedział.

Zdaniem Kopciowskiego, posesja nigdy nie była do końca rozpoznana archeologicznie.

„Baszta czworoboczna” – historia

Baszta czworoboczna w tym miejscu – podał konserwator – widnieje na panoramie Lublina Brauna i Hogenberga, która została wydana w Kolonii w 1618 r. Piętrowa, nakryta dachem namiotowym budowla ukazana jest w pobliżu Furty Gnojnej, blisko prezbiterium kościoła klasztornego ojców jezuitów – obecnej archikatedry.

facebook

– Najprawdopodobniej ta właśnie baszta została wymieniona w przywileju Stefana Batorego nadanego jezuitom w 1585 r. Przywilej ów zezwalał na budowę zespołu jezuickiego poza murami miasta od południa wraz z pozwoleniem wykorzystania istniejących na tym odcinku kilku dzieł obronnych w tym Furty Jezuickiej, baszty półokrągłej i przedmiotowej basztki czworobocznej – wyjaśnił Kopciowski. Dodał, że zakonnicy z czasem zamienili basztę w wieżę ustępową połączoną z kanałem ściekowym.

Przyległa do murów miejskich kamienica przy ul. Jezuickiej 15 – wskazał konserwator – w 1645 r. została włączona do kolegium ojców jezuitów i w rękach zakonników pozostawała do połowy XVIII w. – Jezuici zaadaptowali wnętrze kamienicy do własnych potrzeb mieszkalnych oraz na poziomie parteru budynek skomunikowali z kościołem oraz szkołami jezuickimi – uzupełnił. Natomiast ujednoliconą i wspólną elewację kamienica i kolegium jezuickie uzyskały po pożarze z 1754 r.

Jak podali autorzy pracy „Mury miejskie Lublina”, za datę końcową budowy fortyfikacji przyjmuje się 1370 – rok śmierci Kazimierza III Wielkiego. Znaczenie militarne murów zanikało w XVI-XVII w. Większość obiektów rozebrano w XIX w.

Czytaj też:

Spór archeologów i detektorystów. Komentarz do kontrowersyjnej ustawyCzytaj też:

Łatwy quiz z historii na święto Wojska Polskiego. Zdobędziesz 85 proc.?