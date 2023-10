Niezwykłe odkrycie w ogródku. Szukali zaginionego kolczyka, znaleźli biżuterię z epoki wikingów

Do niezwykłego odkrycia doszło w ostatni weekend września na norweskiej wyspie Jomfruland, gdy jedna z norweskich rodzin poszukiwała w swoim ogródku zagubionego złotego kolczyka. W tym celu państwo Aasvik sięgnęli po wykrywacz metalu.

Rodzina znalazła w przydomowym ogródku broszki sprzed 1200 lat

Jak opisują na Facebooku pracownicy wydziału dziedzictwa kulturowego gminy Vestfold i Telemark, podczas poszukiwań zagubionej przez rodzinę biżuterii, wykrywacz metalu zapiszczał pod dużym drzewem za domem. Po chwili kopania rodzina znalazła tam nie zagubione kolczyki, a dwie zabytkowe broszki wykonane z brązu.

Jaki informują eksperci, znaleziona biżuteria była niegdyś pozłacana. – Broszki zostały ozdobione misternymi rycinami zwierząt i wzorami geometrycznymi – powiedziała portalowi Live Science archeolożka Vibeke Lia z norweskiej gminy Vestfold i Telemark.

Prawdopodobnie rodzina natrafiła na pochówek żyjącej w IX wieku arystokratki. Znaleziona brosza służyła do spinania sukni na wysokości ramion. To znalezisko charakterystyczne dla odnajdywanych grobów kobiet z tego okresu. Bardzo podobną okrągłą broszkę znaleziono w Danii.

Archeolodzy uważają, że inne artefakty i sam grób z epoki wikingów mogą nadal znajdować się w pobliżu pod ziemią, a ich zachowaniu sprzyjało umiejscowienie na podwórzu domu, a nie na polu. – Są w całkiem dobrym stanie w porównaniu z większością znalezisk wykonanych przy użyciu wykrywaczy metali, ponieważ to miejsce nigdy nie było zaorane – ocenia archeolożka.

Niezwykłe znalezisko wskazuje na obecność wikingów na wyspie

Jednak szczególnie cenne w tym przypadku może okazać się nie samo znalezisko, ale to, że dokonano go na wyspce Jomfruland. Jomfruland to wyspa na południowo-wschodnim wybrzeżu Norwegii, naprzeciwko cieśniny Skagerrak i Danii, obecnie służąca przede wszystkim jako miejsce wypoczynku dla Norwegów. Na wyspie pełno jest domów letniskowych, a na stałe zamieszkuje ją 75 osób. Do tej pory uważano, że ten region był w epoce wikingów niezamieszkany.

– Artefakty mogą być pierwszymi znaleziskami z epoki wikingów (793–1066 r.) na wyspie Jomfruland – powiedziała Vibeke Lia.

Archeolożka poinformowała również, że już wcześniej w południowo-zachodnim Jomfrulandzie odkryto kamiennych kopców i chociaż przypuszczano, że mogły one zostać wzniesione w epoce wikingów, nie było to wystarczająco potwierdzone. Jednak przypadkowe odkrycie norweskiej rodziny, które wydaje się być wikińskim grobem, może potwierdzać, że kopce zostały wykonane przez wikingów. Możliwe, że grób i kopce były sposobem na kontrolowanie przebiegających w pobliżu wyspy szlaków handlowych.

Archeolodzy z urzędu gminy pogratulowali rodzinie znaleziska i pochwalili to, że rodzina od razu zgłosiła je do odpowiednich władz. Zapowiedzieli, że miejsce zostanie przebadane, żeby ocenić, czy nie grozi mu zniszczenie. – Jeśli tam będzie bezpiecznie, prawdopodobnie grób nie zostanie rozkopany, ale zachowany tam, gdzie jest – dodała Lia w rozmowie z Live Science.

