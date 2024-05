Archeolodzy odkryli tajemniczą strukturę w pobliżu piramid w Gizie. Ma kształt litery L

Badania zespołu naukowców z japońskich uczelni Higashi Nippon International University i Tohoku University oraz egipskiego National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG) w Heluanie ukazały się 5 maja w czasopiśmie Archaeological Prospection. Wynika z nich, że na cmentarzu zachodnim, w pobliżu egipskich piramid w Gizie pod ziemią znajduje się tajemnicza konstrukcja w kształcie litery L.

Zagadkowa struktura w pobliżu egipskich piramid

Cmentarz zachodni to miejsce, na którym są pochowani członkowie rodziny kolejnych faraonów oraz wysocy ranga urzędnicy starożytnego Egiptu. Wiele ze znajdujących się tam grobowców to mastaby, czyli konstrukcje grobowe mające kształt ściętego ostrosłupa na prostokątnym planie z podziemną komorą grobową.

Jednak na środku cmentarza znajduje się obszar, na którym nie odnaleziono żadnych konstrukcji naziemnych, To właśnie w tym miejscu archeolodzy w latach 2021-2023 przeprowadzili badania przy zastosowaniu nowoczesnych nieinwazyjnych metod badawczych, czyli tomografii oporności elektrycznej (ERT) oraz technikę radaru penetrującego ziemię (GPR). Warto w tym miejscu wspomnieć, że dzięki nowoczesnym technologiom archeolodzy co jakiś czas odkrywają nowe tajemnice nawet w tak dobrze zbadanych miejscach, jak obszar wokół egipskich piramid.

To, na co trafili, wzbudziło ich zdziwienie. „Uważamy, że znaleźliśmy anomalię: połączenie płytkiej struktury z głębszą strukturą. Płytka struktura, która ma kształt litery L w płaszczyźnie poziomej, 10 m na 10 m, została wyraźnie zobrazowana przez GPR. Wydaje się, że została wypełniona piaskiem, co oznacza, że była ponownie zasypana po jej zbudowaniu. Może to być wejście do głębszej struktury. Jej głębokość wynosi do 2 m, mierzona od powierzchni gruntu” – czytamy w abstrakcie artykułu naukowego. „Poniżej tej struktury ERT ujawnia wysoce oporną elektrycznie anomalię, która rozciąga się na obszarze około 10 m na 10 m. Głębokość struktury wynosi około 5-10 m poniżej powierzchni. Materiał o wysokiej oporności elektrycznej w wydmie piaskowej może być mieszaniną piasku i żwiru, zawierającą rzadko rozmieszczone przestrzenie powietrzne lub pustki”.

Czy to wejście do nieznanego grobowca? „Anomalia warta dalszych badań”

Położenie wśród innych grobowców może wskazywać na to, że tajemnicza struktura jest wejściem do nieznanego wcześniej grobowca ważnej osobistości z czasów starożytnego Egiptu. Jednak to mogą potwierdzić dopiero kolejne badania.

Jak przekazał portalowi Live Science Motoyuki Sato z Uniwersytetu Tohoku w Japonii, jeden ze współautorów badania, obecnie trwają wykopaliska mające na celu ustalenie, czym jest struktura w kształcie litery L. Naukowiec jest przekonany, że obiekt jest pozostałością po ludzkiej działalności, gdyż ma zbyt ostry kształt.

Peter Der Manuelian profesor egiptologii z Uniwersytetu Harvarda, który nie był zaangażowany w badania przekazał portalowi Live Science, że zbadny przez naukowców obszar jest bardzo interesujący, zwłaszcza dlatego, że ze względu na brak nadbudowy mastab uniknął do tej pory badania. –Nie jestem jeszcze pewien, co reprezentuje ta anomalia, ale z pewnością warta jest dalszych badań – podkreślił.

Czytaj też:

Bałtyk odkrył starodawny wrak statku. Niesamowity widok w Krynicy MorskiejCzytaj też:

Egipt to nie tylko piramidy. Polscy archeolodzy badają kraj od mniej znanej strony