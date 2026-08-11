Znaleźli bursztyn starszy niż dinozaury. Świecił w ultrafiolecie

Paleontolodzy odkryli w północno-zachodnich Chinach najstarszy potwierdzony bursztyn. Maleńkie fragmenty pochodzą ze środkowego dewonu, gdy na Ziemi nie było jeszcze dinozaurów ani roślin nasiennych. Badanie opublikowano w „Science Advances”. Odkrycie nie tylko przesuwa rekord wieku bursztynu o 65 mln lat. Znalezisko pokazuje również, że chemicznie złożoną żywicę potrafiły produkować znacznie prostsze rośliny, niż dotychczas przypuszczano.

Bursztyn starszy od dinozaurów. Świecił w ultrafiolecie

Naukowcy wydobyli 241 fragmentów ze złoża węgla formacji Hujiersite. Przeszukali w tym celu 10 kg materiału. Okruchy miały zaledwie od 0,1 do 1,5 mm, dlatego trudno było zauważyć je gołym okiem. Pomogło światło ultrafioletowe, w którym bursztyn wyraźnie fluorescencyjnie odcinał się od otaczającej skały. Właśnie mikroskopijne rozmiary mogą tłumaczyć, dlaczego podobnych znalezisk nie rozpoznano wcześniej.

Wcześniejszy potwierdzony rekord pochodził z późnego karbonu i był wiązany z roślinami nasiennymi. Nowe próbki są jednak starsze i powstały przed ich pojawieniem się oraz zróżnicowaniem.

Według zespołu kierowanego przez Cihanga Luo z Chińskiej Akademii Nauk żywicę terpenoidową wytwarzała więc nienasienna roślina naczyniowa. Zdolność ta mogła służyć ochronie przed pożarami lub pasożytniczymi grzybami, zanim owady stały się głównymi roślinożercami.

Najpierw nie uwierzyli, że to bursztyn

Wiek próbek sprawił, że naukowcy początkowo zachowywali ostrożność. Traktowali materiał jako substancję organiczną jedynie przypominającą żywicę.

Dopiero badania optyczne, spektroskopia w podczerwieni i spektrometria mas ujawniły cechy chemiczne typowe dla żywic podobnych do iglastych. Nie udało się jednak ustalić, z jakiej wymarłej grupy roślin pochodził bursztyn.

To nie koniec poszukiwań. Tam może być jeszcze jeden bursztyn

Autorzy pracy podejrzewają, że rekord może zostać ponownie pobity. Badania molekularne wskazują, że geny odpowiedzialne za produkcję terpenów mogły istnieć jeszcze przed środkowym dewonem. Największe szanse na kolejne odkrycia dają starsze pokłady węgla, łupki węglowe i drobnoziarniste osady. Połączenie światła UV z analizą chemiczną może ujawnić okruchy, które dotąd uznawano za zwykłą materię organiczną.

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