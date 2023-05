Parlament Europejski uczcił Witolda Pileckiego. Szefowa PE: Jego historię musi usłyszeć Europa

Zmiana nazwy jednej z sal konferencyjnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli nastąpiła z inicjatywy europosłanki PiS Anny Fotygi, należącej do frakcji EKR i litewskiej europosłanki EPL Rasy Jukneviciene. Jednak inicjatywa została przyjęta ponad podziałami, poparta przez całe kierownictwo Parlamentu Europejskiego.

Sala w Parlamencie Europejskim nazwana na cześć rtm. Witolda Pileckiego

W środę 31 maja odbyło się uroczyste nadanie nazwy sali. Odsłonięcia nazwiska Witolda Pileckiego nad wejściem do niej dokonał jego siostrzeniec Andrzej Marek Ostrowski. Głos zabrała m.in. przewodnicząca PE Roberta Metsola.

– Zebraliśmy się, aby oddać cześć bohaterowi XX wieku, Witoldowi Pileckiemu, który był prawdziwym przykładem wytrwałości. Odegrał kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Polski. Postawił się totalitaryzmowi. Jako żołnierz walczył z nazizmem, odznaczając się podczas Powstania Warszawskiego. Przeżył okropności Auschwitz, dokumentował to, co widział i czego się nauczył. Stawił opór sowieckiej okupacji i wytrzymał straszliwe tortury z rąk komunistycznych władz. Myśleli, że poprzez jego egzekucję, mogą zgasić jego światło. Fakt, że stoimy tutaj 75 lat od jego śmierci, jest świadectwem trwałego wpływu jego życia i tego, co znaczył dla Polski i podstaw Europy – mówiła szefowa PE. – Musimy zrobić więcej, edukować i informować ludzi o tym, dlaczego wolność jest ważna. Dlaczego Europa musi przeciwstawiać się totalitaryzmowi. Dlaczego nalegamy na zasady wolności? Równość i wolność ma znaczenie. Europa ucierpiała pod ciężarem autokracji i imperialistycznych reżimów, które postrzegają wolność ludzi nie jako cel, ale jako przeszkodę. Wiemy, co jest na szali. Będziemy czcić Witoldowi Pileckiego, pamiętając o tym, za co żył i umarł – dodała.

Roberta Metsola podkreślała, że Witold Pilecki był nie tylko polskim bohaterem. – Jego historię musi usłyszeć Europa. Teraz, gdy zagrożenia, przed którymi stoimy, są być może większe niż kiedykolwiek. Jestem wdzięczna jego rodzinie za przybycie tutaj dzisiaj. Uhonorujemy jego najwyższą ofiarę. Będziemy chronić jego dziedzictwo. Będziemy go pamiętać – podkreśliła.

„Bohater Polski, Europy, świata”

Głos w czasie uroczystości zabrał także przewodniczący grupy EKR, europoseł PiS Ryszard Legutko. – To, co zrobił, przekracza naszą wyobraźnię. To, co również przekracza wyobraźnię, to zło, któremu stawił czoła. – mówił Legutko o Pileckim. – Zginął, a raczej został zamordowany w ogniu dwóch najbardziej diabelskich wynalazków XX wieku – niemieckiego narodowego socjalizmu i komunizmu. Komuniści, którzy go zamordowali, wierzyli, że wraz ze śmiercią pamięć o nim zostanie na zawsze wymazana. Cóż, nie została. Witold Pilecki, którego upamiętniliśmy, nie jest już tylko bohaterem naszej pamięci – dodał.

Na uroczystości była obecna także Anna Fotyga, która skomentowała ją na Twitterze. „Bohaterstwo Witolda Pileckiego jest ponadczasowe i uniwersalne. Pilecki to bohater Polski, Europy, świata. Cieszę się, iż po wielu latach starań ważna sala posiedzeń w Parlamencie Europejskim nosi jego imię” – napisała europosłanka PiS. „Znając biografię Pileckiego, jego odwagę, ideały i postawę w obliczu barbarzyńskich totalitaryzmów, o wiele łatwiej można zrozumieć polskie doświadczenia, naszą wrażliwość. Jestem przekonana, iż Europa potrzebuje tak nieskazitelnych patronów jak Rotmistrz Pilecki, gdyż tylko będąc zakorzenioną w tradycji takich bohaterów, ma szansę na pomyślny rozwój” – dodała.

Uczestnikiem uroczystości był także europoseł PO Andrzej Halicki, z grupy EPL. „Od dzisiaj jedna z sal w Parlamencie Europejskim będzie nosić imię Witolda Pileckiego. To efekt wspólnej inicjatywy EPL, EKR i innych grup politycznych ponad podziałami politycznymi” – napisał po uroczystości na Twitterze. „Rotmistrz Pilecki to nasz bohater, ofiara dwóch największych totalitaryzmów XX wieku. Przypomina i ostrzega o tym, co to totalitaryzm i jak opłakana będzie przyszłość Europy bez wolności jednostki i wolności narodów. To szczególnie ważne wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dziękuję przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli i posłankom Rasie Jukneviciene i Annie Fotydze za zaangażowanie i współpracę” – dodał.

