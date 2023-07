„Miłość zawsze jest”. Ślub powstańców inspiracją niezwykłego klipu do piosenki Sokoła

Kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego są zwykle uhonorowane muzycznymi projektami podejmowanymi przez Muzeum Powstania Sarszawskiego z czołowymi polskimi artystami. Owocem takiej współpracy były m.in. takie albumy jak „Warsaw WAR/SAW. Zrozumieć Polskę” L.U.C.-a z 2011 roku, „Morowe Panny” Dariusza Malejonka i znanych artystek polskiej sceny muzycznej z 2012 roku, „Astronomia poety. Baczyński” z piosenkami na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w wykonaniu Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik z 2020 roku, „Ocali nas miłość” Organka z 2021 roku, czy „Wolne serca” Kwiatu Jabłoni z 2022 roku. Projektom towarzyszyły koncerty organizowane w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

„Miłość istnieje zawsze”. Piosenka Sokoła na rocznicę Powstania Warszawskiego

W tym roku na 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego płytę „Moje serce w Warszawie” stworzył zespół Sorry Boys. To jednak niejedyna muzyczna produkcja nawiązująca do rocznicowych obchodów, które odbędą się pod hasłem „Miłość istnieje zawsze”. Swój hiphopowy utwór „Miłość zawsze jest” stworzył Wojtek Sokół, a jako wideoklip do niego powstał krótki film w reżyserii Tadeusza Śliwy. Inspiracją do stworzenia filmu był ślub Alicji i Bolesława Biegów, którzy pobrali się w sierpniu 1944 roku. To jeden z najlepiej udokumentowanych powstańczych ślubów, sfotografowany przez Eugeniusza Lokajskiego „Broka” – słynnego powstańczego fotoreportera.

„Spot »Miłość istnieje zawsze« w reżyserii Tadeusza Śliwy opowiada o tym, że uczucia takie jak przyjaźń, radość, strach, lęk, przywiązanie, wierność są ponadczasowe, uniwersalne – podobnie jak miłość, która jest z nich najsilniejsza, góruje nad innymi uczuciami, zwycięża” – przekonuje nas autorzy informacji prasowej dot. spotu z Muzeum Powstania warszawskiego. „W filmie jesteśmy świadkami ceremonii zaślubin plutonowego podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” i sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż”, uwiecznionej m.in. w kronikach powstańczych i na zdjęciach Eugeniusza Lokajskiego „Broka”. Pełna emocji scena ukazuje moment, w którym miłość miesza się ze śmiercią. Moc przekazu potęguje ścieżka dźwiękowa z utworem hiphopowym autorstwa Wojtka Sokoła” – czytamy .

– W tym roku chcemy pokazać wspólnotę emocji młodych ludzi z czasów II wojny światowej ze współczesnymi Polakami. Powstańcy Warszawscy walczyli, bo chcieli żyć, przyjaźnić się, kochać w wolnym kraju. Dziś młodzi ludzie żyją w wolnej Polsce; warto, by doceniali te wartości, o które walczyli ich rówieśnicy w 1944 roku – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

„Ważne dla nas było, żeby film miał ponadczasowy przekaz”

– Bardzo ważne dla nas było, żeby nasz film miał ponadczasowy, ważny przekaz. Powstał film o miłości. O tym, że warto się kochać; o tym, że niezależnie od tego, gdzie jesteś, ile czasu ci zostało, jak wygląda świat wokoło, miłość istnieje zawsze – opowiada Tadeusz Śliwa, reżyser filmowy, autor teledysków dla Dawida Podsiadło, Darii Zawiałow czy Męskiego Grania.

Współgrająca z filmem piosenka Wojtka Sokoła „Miłość zawsze jest” to pełna emocji opowieść o miłości istniejącej ponad wszelkimi podziałami i mimo przeciwności. Utwór skomponował @atutowy, artysta mający na swoim koncie współpracę z czołowymi postaciami polskiej sceny muzycznej.

– Nie jest to mój pierwszy utwór nagrany na rocznicę Powstania Warszawskiego – przypomina Wojtek Sokół. – Z okazji 63. rocznicy wspólnie z Kapelą Czerniakowską nagraliśmy cover powstańczej pieśni „1 sierpnia”, ale w tym roku jest zupełnie inaczej. Swój pomysł na to, jak pokazać tematykę tegorocznych obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, przedstawił mi reżyser klipu, Tadzio Śliwa. Na początku podchodziłem do tego z dystansem, ale stwierdziłem, że kawałek, który będzie uniwersalny, bez słowa o Powstaniu, wojnie ani nawet o Warszawie, jest świeży i celny. Próbowałem nagrać ponadczasowy utwór, który będzie działać samodzielnie i dotyczyć również czasów współczesnych, a w kontekście historii opowiedzianej w teledysku Tadzia, przez pryzmat Powstania, nabiera dodatkowego znaczenia – podkreśla.

Powstańczy ślub

Inspiracją do nagrania piosenki i teledysku był prawdziwy ślub dwójki powstańców warszawskich Alicji i Bolesława Biegów, którzy pobrali się w sierpniu 1944 roku. Panna młoda miała 20 lat, a pan młody 22 lata.

„Dzień ślubu, 13 sierpnia 1944 roku, Bolesław Biega opisywał jako bardzo szczęśliwy. Ojciec pana młodego na początku był przeciwny zaślubinom. Jednak syn wytłumaczył mu, że oboje z narzeczoną znają się i kochają od kilku lat, a przecież następnego dnia mogą zginąć, więc wszystkie reguły znane sprzed wojny nie mają znaczenia” – można przeczytać na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ołtarz polowy został ustawiony w sklepie przy ul. Moniuszki 11 na belach papieru. Pożyczona kurtka mundurowa pana młodego została z trudem wciągnięta na jego ramię, które było całe w gipsie. Panna młoda przybyła w asyście sześciu druhen i miała w rękach bukiet białych mieczyków (gladioli). W trakcie ślubu państwo młodzi wymienili obrączki – mosiężne kółka od zasłon.

Uroczystość sfilmowali operatorzy z Referatu Filmowego Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, która stacjonowała nieopodal, w klubie Adria. Film ze ślubu wyświetlano w kinie Palladium, a zdjęcia ukazały się też w powstańczej prasie, a po wojnie – w książkach o Powstaniu Warszawskim.

„Był to jeden z pierwszych ślubów powstańczych” – czytamy na stronie muzeum. „Podczas Powstania związki małżeńskie zawierali głównie młodzi ludzie, żołnierze z sanitariuszkami lub łączniczkami, najczęściej pełniący służbę w tym samym oddziale. Szacuje się, że podczas 63 dni Powstania Warszawskiego zawarto od kilkudziesięciu do nawet 300 ślubów”.

Alicja i Bolesław Biegowie pozostali małżeństwem przez 75 lat, aż do śmierci Alicji 20 września 2019 roku (miała 96 lat). Bolesław zmarł 18 maja 2023 roku w wieku 100 lat.

