Obrazy Matejki, które powinien znać każdy Polak. Czy wiesz, jakie wydarzenia przedstawiają? QUIZ

Jan Matejko jest autorem ponad trzystu obrazów olejnych oraz kilkuset rysunków i szkiców. Jego dzieła miały ogromny wpływ na budowanie świadomości narodowej Polaków i ukształtowały wyobrażenie o historii kolejnych pokoleń.

W naszym quizie sprawdzisz swoją wiedzę o najważniejszych wydarzeniach i postaciach z historii Polski, które Jan Matejko przedstawił na swoich obrazach.

Obrazy Matejki, które powinien znać każdy Polak. Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie

Jan Matejko

Jan Matejko, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy w historii przyszedł na świat 24 czerwca 1838 roku w Krakowie. W latach 1852-1858 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (u Wojciecha Kornelego Stattlera i Władysława Łuszczkiewicza), zaś w okresie 1859-1860 w Monachium i Wiedniu.Później został dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego uczniami byli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer czy Stanisław Wyspiański.

Matejko zaczynał karierę od malarstwa religijnego, które uważał za swoje powołanie. Jednak pod wpływem Wiosny Ludów i powstania styczniowego, postanowił porzucić malarstwo religijne i poświęcił się malarstwu historycznemu. Jego obrazy miały być głosem w dyskusji o dziejach kraju i pewną syntezą najważniejszych wydarzeń, poprzedzoną wnikliwymi studiami. Dlatego nie są dokładnym przedstawieniem dziejów, a pewną ich symboliczna wizją. Często pojawiają się na nich np. osoby, które w rzeczywistości nie brały udziału w przedstawionych wydarzeniach.

Do końca życia malarz cieszył się wielką sławą w Polsce i na świecie. Przyczyniały się do tego liczne nagrody (m.in. na wystawach w Paryżu). Unikał publicznych wystąpień, które go przerażały. Zmarł w 1893 roku i został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.