Defilada wojskowa w Moskwie. 13 tys. żołnierzy, nowoczesne myśliwce i czołgi.

Ze względu na pandemię koronawirusa pierwotny termin defilady na Placu Czerwonym w Moskwie, tak jak i wielu innych wydarzeń związanych z 75. rocznicą Dnia Zwycięstwa, został przełożony z 9 maja. Finalnie pokaz rosyjskich militariów odbył się 24 czerwca, a więc w rocznicę historycznej parady zwycięzców z 1945 r. Parada Zwycięstwa jak zwykle zaczęła się o godzinie 10.00. kurantami zegara na kremlowskiej Wieży Spasskiej. Następnie przy dźwiękach znanej pieśni patriotycznej „Święta Wojna” poczet sztandarowy wniósł n flagę Rosji oraz „Flagę Zwycięstwa” – historyczny sztandar 150. Idrickiej Dywizji strzeleckiej, który został zawieszony na dachu Reichstagu w Berlinie w maju 1945 roku.

W defiladzie wzięło udział ponad 13 tys. żołnierzy i setki jednostek sprzętu bojowego. Tym razem zabrakło specjalnych nowinek technicznych, podziw mogły wzbudzać jedynie czołgi oraz rakiety dalekiego zasięgu. W paradzie wraz z rosyjskimi żołnierzami uczestniczyli wojskowi z Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Uzbekistanu, Indii, Kazachstanu, Kirgistanu, Chin, Mongolii, Mołdawii, Serbii, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Pochodowi żołnierzy towarzyszył pokaz rosyjskich sił powietrznych.

„To właśnie nasz lud był w stanie pokonać okropne, totalne zło”

Tegoroczna defilada była również szczególna dla Władimira Putina z innego względu – dokładnie za tydzień odbędzie się ogólnokrajowe referendum w sprawie poprawek do konstytucji, które mają utorować rosyjskiemu przywódcy drogę do utrzymania władzy po zakończeniu kadencji w 2024 roku. Prezydent nie omieszkał wykorzystać historycznej rocznicy do przypomnienia o znaczeniu Rosji dla świata. – Naszym obowiązkiem jest pamiętać, że naród radziecki ponosił największy ciężar walki z nazizmem. To właśnie nasz lud był w stanie pokonać okropne, totalne zło – mówił podczas przemówienia na Placu Czerwonym. Przypomniał również, że w 1941 r. przeciwko ZSRR było skoncentrowanych ponad 80 procent sił zbrojnych Niemiec i ich satelitów. Pomimo tego Rosja miała „pokonać ponad sześćset dywizji wroga, zniszczyć 75 procent całkowitej liczby samolotów, czołgów, artylerii wroga”. Władimir Putin zaapelował również o „stworzenie wspólnego niezawodnego systemu bezpieczeństwa, którego potrzebuje złożony, szybko zmieniający się współczesny świat”. W opinii rosyjskiego przywódcy tylko razem możemy go chronić przed niebezpiecznymi nowymi zagrożeniami.