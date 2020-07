„Pałacyk Michla” w wykonaniu „wirtualnego chóru”. Niezwykły hołd oddany bohaterom Powstania

Z okazji 76. rocznicy Powstania Warszawskiego chór złożony z kilkudziesięciu różnych osób – powstańców, dzieci, harcerzy księdza zaśpiewał najpopularniejszą powstańczą piosenkę „Pałacyk Michla”. Mimo że każdy śpiewał osobno ze względu na epidemię koronawirusa, z ich nagrań i głosów złożono w jeden wspólny spot, który Muzeum Powstania Warszawskiego opublikowało na swoim Facebooku.

„W tym roku, dzięki Wam i Waszemu odzewowi przekonaliśmy się, że są wartości, które każdy z nas ma sercu. Że nawet wirtualnie, potrafimy stanąć ramię w ramię i #JednymGłosem oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Gdziekolwiek byliście: w Polsce i zagranicą, w domach, w mieście, na wsi, na działce; sami, z rodziną, z przyjaciółmi, z sąsiadami – pokazaliście, że niezależnie od wieku i przekonań, jesteście ludźmi, którzy wspólnie i śpiewająco zdają egzamin z pielęgnowania pamięci” – czytamy we wpisie. „Dzięki Waszemu odzewowi udało się nam stworzyć wirtualny chór i nagrać teledysk do utworu „Pałacyk Michla”. Mamy nadzieję, że każdego roku będzie Was więcej i uda się nam wspólnie stworzyć wirtualny śpiewnik - pamiątkę dla kolejnych, już cyfrowych pokoleń” – dodało muzeum.

„Pałacyk Michla”

Powstańcza piosenka „Pałacyk Michla” to wojenny hymn harcerskiego Batalionu „Parasol”, który powstał w czasie powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku. Autorem słów jest Józef Szczepański, „Ziutek” podchorąży jednej z drużyn I kompanii por. „Rafała”. „Ziutek” zginął w Powstaniu w pierwszej połowie września 1944 r w wieku 21 lat.

Początkowe słowa nawiązują do służby drużyny „Ziutka” na terenie Pałacyku Michla (Pałacyku Michlera). W połowie sierpnia Szczepański zaprezentował całość piosenki kilku powstańcom z batalionu, którzy przebywali w punkcie sanitarnym przy ul. Długiej u wylotu Kilińskiego. Tam tez ustalono ostateczną wersję piosenki. Muzyka został oparta na motywach popularnej przed II wojną światową piosenki Nie damy Popradowej fali.

Utwór śpiewał po wojnie m.in. Mieczysław Fogg. Doczekał się również wielu kolejnych interpretacji w wykonaniu zespołów Armia, Raz Dwa, Trzy czy Percival Schuttenbach.