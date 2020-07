Poruszające odkrycie w dziecięcych bucikach ofiar Auschwitz. „Bardzo wartościowe znalezisko”

O wzruszającym odkryciu muzeum poinformowało na Facebooku. Pracownicy podczas zabezpieczenia bucików dziecięcych ofiar niemieckich zbrodni znaleźli odręczny napis z nazwiskiem Amosa Steinberga deportowanego z matką z getta Theresienstadt oraz dokumenty w języku węgierskim.

„ W jednym z dziecięcych bucików natrafiono na odręcznie wykonany napis: imię i nazwisko dziecka, oznaczenie transportu oraz numer, pod którym zarejestrowano dziecko na liście transportowej (transport Ba 541). Amos Steinberg urodził się 26 czerwca 1938 r. Mieszkał w Pradze. 10 sierpnia 1942 r. razem z rodzicami Ludwigiem (Ludvíkiem) i Idą został osadzony w getcie Theresienstadt w pobliżu Pragi. Wszyscy zostali deportowani do Auschwitz ” – czytamy na stronie muzeum.

O historii deportowanej rodziny opowiedziała Hanna Kubik ze Zbiorów Muzeum. – Z zachowanych dokumentów wynika, iż matka z synem zostali deportowani do Auschwitz w jednym transporcie 4 października 1944 r. Prawdopodobnie oboje zostali zamordowani w komorze gazowej po selekcji. Możemy się domyślać, że najprawdopodobniej to właśnie ona zadbała o to, żeby podpisać bucik swojego dziecka – informuje Kubik. – Natomiast ojciec został deportowany w innym transporcie. Wiemy, iż 10 października 1944 r. został przeniesiony z Auschwitz do obozu Dachau. Został wyzwolony w podobozie Kaufering – dodała.

To nie jedyne ciekawe znalezisko. W innym dziecięcym buciku natrafiono na dokumenty w języku węgierskim. – W naszych zbiorach mamy już buty z tego typu znaleziskami, jednak przeważnie są to gazety, których często używano jako wkładek, czy też dodatkowego ocieplenia. To znalezisko jest bardzo wartościowe i ciekawe, ponieważ dokumenty zachowały się w dobrym stanie – tłumaczy Kubik. – W idnieją na nich daty, nazwiska osób, których dotyczyły opisane sprawy, a także odręczne podpisy. Pochodzą one z 1941 i 1942 roku – dodaje.