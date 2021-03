Konfederacja apeluje o sprawdzenie Berlina. Chce sprowadzenia szczątków Henryka II Pobożnego

Kilku posłów Konfederacji, Robert Winnicki, Artur Dziambor, Michał Urbaniak, Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz, Dobromir Sośnierz, Grzegorz Braun i Jakub Kulesza, wystosowali interpelację do ministra spraw zagranicznych, w której już na wstępie przypominają, że w 2021 roku obchodzona jest 780. rocznica bitwy pod Legnicą (doszło do niej 9 kwietnia 1241 roku).

Konfederacja chce odzyskać szczątki Henryka II Pobożnego

W tej bitwie zginął Henryk II Pobożny, Piast, książę krakowski, śląski i wielkopolski, którego ciało złożono potem do grobowca we Wrocławiu.

Jednak w trakcie II wojny światowej szczątki Henryka II Pobożnego zaginęły. To właśnie z powodu rocznicy bitwy pod Legnicą posłowie chcą, by rząd zajął się sprowadzeniem szczątków księcia. Politycy Konfederacji powołują się przy tym na spekulacje, że szczątki księcia wywieziono do Berlina, jak czytamy:

„W 1941 r. szczątki zostały jednak ekshumowane przez Niemców i wywiezione do Berlina, gdzie według wszelkiego prawdopodobieństwa są przechowywane do dnia dzisiejszego”.

Posłowie powołują się na informacje przekazane przez nieżyjącego prof. Henryka Dziurlę z Wrocławia, który twierdził, że skrzynie ze szczątkami Henryka II Pobożnego i innych Piastów miały trafić do Muzeum Antropologicznego w Berlinie. „Profesor twierdził, że widział na fotografii wykonanej w laboratorium berlińskiego muzeum skrzynię ze szczątkami opisaną jako kości Henryka IV Probusa” – czytamy.

„Czy zobowiązuje się pan minister.”... Interpelacja w sprawie szczątków Piastów

Sygnatariusze interpelacji wskazują, że poza rocznicą bitwy pod Legnicą, jest jeszcze inna przyczyna ich zainteresowania Henrykiem II Pobożnym. Zaczęto bowiem przygotowania do procesu beatyfikacyjnego piastowskiego księcia (stało się to w 2016 roku, udzielono nihil obstat, rozpoczął się proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym).

„Oczywiście Polska posiada już w swoim poczcie świętego monarchę – Jadwigę, kanonizowaną przez św. Jana Pawła II w 1997 r. – jednak dopiero Henryk byłby pierwszym polskim księciem z rodu Piastów wyniesionym na ołtarze. Choćby z tych przyczyn odzyskanie jego doczesnych szczątków, podobnie jak pozostałości po pozostałych przedstawicielach pierwszej polskiej dynastii panującej, powinno stanowić dla Polski sprawę wielkiej wagi” – piszą posłowie.

Podpisany pod interpelacją Robert Winnicki zwrócił się z serią pytań do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua:

Jakie działania podjęły dotychczasowe rządy sprawujące władzę na terytorium polskim po 1944 r., w szczególności rządy III Rzeczypospolitej, w celu odzyskania przechowywanych na terenie Niemiec szczątków księcia Henryka II Pobożnego oraz innych Piastów?

Jakie działania planuje pan minister podjąć w najbliższych latach w celu odzyskania przechowywanych na terenie Niemiec szczątków książąt piastowskich?

Czy z okazji 780. rocznicy bitwy pod Legnicą zobowiązuje się pan minister do podjęcia działań w celu odzyskania przechowywanych na terenie Niemiec szczątków księcia Henryka II Pobożnego i pozostałych Piastów?

Interpelacja Konfederacji jeszcze nie doczekała się odpowiedzi resortu.