Duda w rocznicę powstania w getcie warszawskim: Walczyli jak lwy. Byli Nasi

W poniedziałek 19 kwietnia w Warszawie miały miejsce uroczyste obchody 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wiele osób nosi tego dnia symboliczne żonkile na znak pamięci o powstańcach, a o godz. 12:00 w Warszawie zawyły syreny.

W tym roku akcja żonkile jest szczególnie poświęcona walczącym w powstaniu kobietom.

Duda: Byli Nasi. Ktoś powie „nasi Żydzi”. Nie. „Nasi” po prostu

W uroczystości wziął też udział prezydent Andrzej Duda. – To była walka do końca, ponieważ oni nie mieli prawa do kapitulacji, oni nie mogli się poddać, nie mogli liczyć na to, że zostaną potraktowani tak, jak jeńcy wojenni. Nie mogli liczyć na to, że zostaną objęci jakimikolwiek międzynarodowymi konwencjami. Oni wiedzieli o tym, że jakiekolwiek poddanie się hitlerowskim Niemcom oznacza dla nich śmierć – mówił prezydent. – Wybrali śmierć z bronią w ręku. Nie godzili się na śmierć w obozach koncentracyjnych, nie godzili się na śmierć w komorach gazowych. Chcieli walczyć do samego końca – dodał.

Prezydent podkreślał bohaterstwo walczących powstańców. – Walczyli bohatersko, walczyli jak lwy, walczyli do samego końca ku – bardzo często – przerażeniu hitlerowskich, niemieckich żołnierzy, którzy myśleli, że wejdą tu, do getta, w dwóch oddziałach i natychmiast stłumią jakiekolwiek bunty. Musieli w przerażeniu uciekać – mówił Duda.

Jednocześnie prezydent podkreślał, że powstańcy byli polskimi obywatelami. – Ja bardzo często mówię, że to powstanie Naszych, to byli Nasi. Ktoś powie „nasi Żydzi”. Nie. „Nasi” po prostu – podkreślił prezydent. – To właśnie oni tutaj walczyli, w getcie warszawskim do samego końca o godność, o to, żeby pokazać, że są mężni i że umierają, stojąc, a nie na kolanach – dodał.

Trzaskowski: Warszawa Pamięta

Wpis dotyczący powstania w getcie warszawskim na swoim Facebooku zamieścił też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„ 78 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Warszawa Pamięta o tych, którzy nie mając szans na militarne zwycięstwo, postanowili walczyć w imię ludzkiej godności ” – napisał Trzaskowski. Dołączył też hasztag „#ŁączyNasPamięć”.

