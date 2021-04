Grecka tragedia ministra Becka. „Katastrofa była nieunikniona”

Sine ira et studio, czyli bez gniewu i upodobania. Taka dewiza miała przyświecać wieloletnim badaczom losów szefa przedwojennej polskiej dyplomacji Józefa Becka. Mimo to jest to biografia pisana z lekkim upodobaniem – co nie oznacza, że nie rzetelna.

Marek Kornat i Mariusz Wołos nad swoją książką pracowali długie lata i czytelnik to widzi oraz czuje w ręku. To kobyła, bite tysiąc stron, które czasami czyta się świetnie, a czasami grzęźnie się w już zbyt detalicznych rozważaniach na temat meandrów zagranicznej polityki przedwojennej. Z drugiej strony, to gigantyczne kompendium wiedzy na jej temat.