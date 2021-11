Polscy dyplomaci nie otrzymają tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. „Kompromitacja”

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski w mediach społecznościowych opublikował pismo, które otrzymał konsul honorowy RP w Zurychu Markus Blechner. Dokument podpisał dr Joel Zisenwine z Instytutu Yad Vashem.

„Uprzejmie informujemy, że po ponownym rozpatrzeniu stosownej dokumentacji i przeprowadzeniu wnikliwych obrad, zgromadzenie Commision for the Designation of the Righteous of Nations zadecydowało, że Aleksander Ładoś i Stefan Jan Ryniewicz nie zostaną uznani za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata za pomoc, którą świadczyli Żydom cierpiącym z powodu Holokaustu” – czytamy w dokumencie. Jednocześnie zaznaczono, że działalność Ładosia i Ryniewicza jest oceniana pozytywnie.

Polscy dyplomaci nie otrzymają tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata



„Instytut Yad Vashem uznał, że Aleksander Ładoś nie zasługuje na miano Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata” – skomentował Marcin Romanowski. „Tak traktuje się polskich bohaterów, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów z rąk niemieckich oprawców. Kompromitacja” – podsumował podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

twitter

„Aleksander Ładoś i jego ludzie fabrykowali paszporty Paragwaju i trzech innych państw Ameryki Łacińskiej. Jedynie jeden z nich, konsul Konstanty Rokicki otrzymał odznaczenie, jednak jego rodzina odmówiła przyjęcia medalu na znak protestu przeciwko nieuwzględnieniu Ładosia” – komentował z kolei Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Paszporty państw Ameryki Łacińskiej zdecydowanie zwiększały ich posiadaczom szanse na uniknięcie transportów do obozów śmierci.

twitterCzytaj też:

Gen. Polko: Nie trzeba czołgów, by wróg ustąpił. Tam już coś pękło