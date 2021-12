Prowokacja wobec ks. Jerzego Popiełuszki. Sąd Najwyższy ogłosił decyzję ws. umorzenia sprawy

– Sąd Najwyższy orzekł, że warszawski sąd apelacyjny ma raz jeszcze zbadać kwestię umorzenia sprawy prowokacji wobec ks. Jerzego Popiełuszki – poinformowała na Twitterze Polska Agencja Parsowa. Uzasadnienie decyzji sądu ma zostać opublikowane za tydzień.

twitter

Prowokacja wobec ks. Jerzego Popiełuszki

Sprawa prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki dotyczy wydarzeń z 1983 roku. Wtedy to Służba Bezpieczeństwa podrzuciła do mieszkania Popiełuszki różne materiały, które miały go obciążyć. Mowa m.in. o amunicji, materiałach wybuchowych, a także zabronionych ulotek i wydawnictw.

Po ujawnieniu materiałów, przeciwko duchownemu ruszyło postępowanie karne.

Prokurator IPN oskarżył w tej sprawie trzech byłych funkcjonariuszy SB Grzegorza P., Waldemara O. i Pawła N. o tworzenie „fałszywych dowodów w celu skierowania przeciwko ks. Jerzemu Popiełuszce ścigania o przestępstwo”. Ci sami ludzi zostali skazani za zabójstwo księdza Popiełuszki w 1984 roku.

Komunistyczna zbrodnia czy zbrodnia przeciw ludzkości?

W październiku 2019 roku sprawa została jednak umorzona przez warszawski sąd okręgowy z powodu przedawnienia. Sąd uznał, że zarzuty prowokacji wobec Popiełuszki dotyczą zbrodni komunistycznej, a nie zbrodni przeciw ludzkości, do czego przekonywał prokurator IPN. Zbrodnie komunistyczne uległy przedawnieniu z początkiem 1995 r.

Prokurator IPN złożył zażalenia na tę decyzję, ale Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał ją w styczniu 2020 r. Wtedy IPN złożyło kasację do Sądu Najwyższego. Ten zdecydował dziś, że postanowienie sądu apelacyjnego zostało wydane przedwcześnie i bez uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

Sprawa wróci teraz do sądu II instancji. Nie musi to jednak oznaczać, że proces nie zostanie kolejny raz umorzony.

Czytaj też:

Ekshumacja w grobie Marszałka Śmigłego-Rydza. IPN: Prace mają wyjaśnić istniejące wątpliwości