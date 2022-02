Medale Polaków na zimowych igrzyskach. Walczyliśmy od początku, na sukces czekaliśmy bardzo długo

Przez blisko sto lat polska reprezentacja wywalczyła 22 medale na zimowych igrzyskach olimpijskich z czego zdecydowaną większość dopiero w XXI wieku. Mimo że w igrzyskach startowaliśmy regularnie od 1924 roku, na pierwszy medal czekaliśmy do 1956 roku. Kolejne udało się zdobyć w 1960, by 12 lat później cieszyć się pierwszym olimpijskim złotem. Droga do medali nie była jednak prosta.

Polacy na I Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Polska reprezentacja wzięła udział już w I Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we francuskim Chamonix w 1924 roku. Co ciekawe, w momencie ich rozgrywania, sportowcy nie wiedzieli, że biorą udział w igrzyskach olimpijskich, gdyż impreza została nazwana Tygodniem sportów zimowych, a oficjalnie nazwę igrzysk MKOL przyznał dopiero w 1926 roku.

W Chamonix rozegrano zawody w bobslejach, curlingu, łyżwiarstwie figurowym, hokeju na lodzie, patrolu wojskowym (prekursor biathlonu), narciarstwie klasycznym (w tym skokach narciarskich) i w łyżwiarstwie szybkim. W igrzyskach startowało 314 zawodników (w tym 13 kobiet) z 19 krajów.

Polskę na igrzyskach reprezentowało 8 zawodników. W łyżwiarstwie szybkim na kilku dystansach startował Leon Jucewicz, który w wieloboju zajął najlepsze z polskich reprezentantów 8. miejsce. Polacy na igrzyska wystawili też drużynę w patrolu wojskowym. Do Francji pojechali por. Zbigniew Wóycicki oraz Stanisław Chrobak, Stanisław Kądziołka, Szczepan Witkowski i jako rezerwowy Ignacy Daniec. Niestety drużynie nie udało się dojechać do mety.

„ Co do udziału Polski to patrol nasz nie przybył wcale do mety ani nie oddał wszystkich strzałów z powodu rozproszenia żołnierzy którzy stracili łączność. Witkowski, jedyny zawodnik w patrolu, osłabł do tego stopnia że musiano go cucić na półmetku. (…) Wójcicki kierownik patrolu, połamał w biegu narty co mu uniemożliwiło dojście do strzelnicy – pisał wówczas „Przegląd Sportowy”

Z kolei w narciarstwie klasycznym wystartowali Szczepan Witkowski, Franciszek Bujak i Andrzej Krzeptowski. W tym ten ostatni startował nie tylko w biegach, ale również skokach narciarskich na skoczni K-50 i w kombinacji norweskiej. W tamtych czasach zawodnicy często startowali w kilku dyscyplinach, nie ograniczając się do jednej.

W skokach narciarskich miała wziąć udział również Elżbieta Ziętkiewiczowa, jednak ze względu na przepisu MKOl i FIS, które zakazywały kobietom wzięcia udziału w zawodach, nie została dopuszczona do startu.