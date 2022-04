Polacy i Ukraińcy ramię w ramię przeciw bolszewikom. 102. rocznica wyprawy kijowskiej

W poniedziałek, 25 kwietnia, przypada 102. rocznica rozpoczęcia wyprawy kijowskiej, czyli wspólnej ofensywy wojsk Rzeczypospolitej Polskiej i Ukraińskiej Republiki Ludowej na Kijów przeciwko Armii Czerwonej, czyli wojskom bolszewickiej Rosji.

„Przez trupa Białej Polski”

Wyprawa kijowska była jedną z kampanii wojny polsko-bolszewickiej. Przypomnijmy, że bolszewicy chcieli w niej rozgromić odrodzoną po zaborach Polskę, aby przez jej terytorium „wyeksportować” rewolucję do innych krajów Europy, przede wszystkim do Niemiec. Ten ponury cel został bez ogródek wyłożony w jednym z rozkazów bolszewickiego dowódcy Michaiła Tuchaczewskiego.

„Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód!” – brzmiał fragment rozkazu skierowanego do żołnierzy Armii Czerwonej.

Jakie były cele wyprawy kijowskiej?

Jak tłumaczy Wojciech Grott, historyk z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, cel wyprawy kijowskiej – a szerzej polsko-ukraińskiego sojuszu – miał dwojaki charakter. Pierwszy polityczny, a drugi wojskowy.

– Pierwszym celem, który wynikał z koncepcji Józefa Piłsudskiego, było stworzenia szeregu państw, odgradzających Polskę od Rosji. W tym kontekście chodziło o wyzwolenie Kijowa, osadzenie tam rządu ukraińskiego rządu i powstanie „buforu” w postaci niepodległej Ukrainy. Drugim celem było uprzedzenie spodziewanego ataku bolszewickiego na pozycje polskich wojsk. Zamierzano tak przeprowadzić natarcie, by zniszczyć przynajmniej jedną, dużą grupę wojsk bolszewickich – tłumaczy historyk.

Dlaczego ofensywa zakończyła się fiaskiem?

Choć wyprawa kijowska zakończyła się zajęciem Kijowa przez wojska polskie i ukraińskie, zwieńczone wspólna defiladą 9 maja 1920 r., ofensywa nie doprowadziła do żadnego z dalekosiężnych celów.

Warto wspomnieć, że polscy żołnierze otrzymali od dowódców przykaz, by nie wywieszać w Kijowie biało-czerwonych flag, z wyjątkiem miejsc stacjonowania, np. koszar. Chodziło o to, aby nie sprawiać wśród Ukraińców mylnego wrażenia, że Wojsko Polskie stanowi siły okupacyjne.

– Niestety, plan nie powiódł się. Ostatecznie, poza wspólnym zajęciem Kijowa, nie osiągnięto żadnych rezultatów. Nie udało się, gdyż bolszewicy nie ponieśli zbyt dużych strat. Planowo wycofali się na z góry ustalone pozycje. Polacy mieli zbyt słabe rozeznanie. Nie udało się odpowiednio szybko rozszyfrować przechwyconych depesz, które bolszewicy między sobą przesyłali. Niedługo potem przejęli oni inicjatywę i poprzez m.in. Wołyń i Białoruś dotarli aż do Warszawy. Wojsko Polskie opuściło Kijów, by nie zostać okrążone, a następnie wesprzeć inne polskie oddziały, walczące z bolszewikami – wyjaśnia Grott.

Nieświadomość tego, co przyniesie zwycięstwo bolszewików

Brak dostatecznego rozeznania w sytuacji wroga nie był jednak jedynym powodem. Znaczna część społeczeństwa ukraińskiego miała już dość wojny, która od kilku lat toczyła się na jego terytorium. Najpierw I wojny światowej, a następnie wojny domowej na gruzach Imperium Romanowów.

Ponadto, część Ukraińców była nieufnie nastawiona do Polaków i nie miała świadomości, jakie piekło przyniesie im zwycięstwo bolszewików. Wystarczy tu choćby wspomnieć o Wielkim Głodzie, czyli celowym zagłodzeniu milionów Ukraińców przez władze radzieckie w latach 1932-1933.

– Ukraińcy byli już po prostu zmęczeni ciągłą wojną i przechodzeniem frontu z jednej strony na drugą. Zmieniającym się wojskiem, zmieniającą się jak w kalejdoskopie sytuacją polityczną. Niestety, nie udało się porwać tłumów, które wsparłyby walkę z bolszewikami poprzez angaż do ukraińskiego wojska. Trzeba pamiętać, że w kolejnej fazie to Ukraińcy mieli wziąć na siebie ciężar dalszego prowadzenia wojny – uzupełnia Grott.

„Bardzo przepraszam, tak nie miało być”

Wojna polsko-bolszewicka skończyła się podpisaniem 18 marca 1921 r. przez przedstawicieli Polski oraz radzieckiej Rosji i Ukrainy Traktatu Ryskiego. Oprócz zawarcia pokoju, uregulowano w nim przebieg polsko-radzieckiej granicy oraz inne sporne kwestie, np. kwestię zwrotu dzieł sztuki i zabytków, zagrabionych przez carską Rosję w okresie zaborów.

Niestety, podpisując traktat Polska uznała zwierzchność Rosji nad Ukrainą. Tym samym zerwano wspomniany wcześniej sojusz polsko-ukraiński przeciwko bolszewikom. Z jednej strony trzeba pamiętać, że wycieńczona wojną Polska nie mogła sobie pozwolić na przedłużanie wojny. Rosja dysponowała wręcz nieograniczonymi rezerwami żołnierzy, a wydatki wojenne pochłaniały ponad połowę polskiego budżetu.

Jednak z drugiej strony, marszałek Piłsudski miał świadomość, że żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej poczuli się zdradzeni. Znamienne były słowa marszałka, którymi zwrócił się do niedawnych sojuszników kilka miesięcy po podpisaniu Traktatu Ryskiego: „Ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam, tak nie miało być”.

