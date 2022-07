Historia polskiego przemysłu. Tym mogliśmy się pochwalić w przeszłości, z tego możemy być dumni teraz

Port w Gdyni, magistrala węglowa, zakłady azotowe w Tarnowie-Mościcach, rafineria w Gdańsku, Huta Katowice oraz elektrownia w Bełchatowie. W artykule przedstawimy zarys historii wybranych inwestycji z okresu II RP i PRL. Tym, co je łączy, jest fakt, że nie tylko miały one ogromne znaczenie w chwili oddania do użytku, ale z powodzeniem służą nam do dziś.

Port w Gdyni, czyli okno na świat II RP Odrodzona po zaborach Polska uzyskała dostęp do Bałtyku poprzez włączenie w jej granice Pomorza Gdańskiego. Niestety, wzdłuż linii brzegowej o długości 147 km nie znajdował się żaden większy port. Ze stolicy regionu – Gdańska – oraz jego okolic utworzono bowiem quasi-państwo Wolne Miasto Gdańsk, co miało stanowić kompromis między polskimi a niemieckimi roszczeniami do tych terenów. Co więcej, zagwarantowane Polsce prawo do korzystania z gdańskiego portu było łamane. W tej sytuacji już w 1921 r. na polskim wybrzeżu rozpoczęto budowę nowego portu. Wybór padł na rybacką wieś Gdynia, a właściwie tereny pomiędzy nią a położoną dalej na północ wsią Oksywie. Początkowo, miał tam powstać niewielki port wojenny oraz przystań rybacka. Koncepcja szybko ewoluowała w budowę pełnomorskiego portu wojennego i handlowego, rozbudowywanego praktycznie przez cały okres międzywojenny. Inwestycji towarzyszył niezwykle dynamiczny rozwój Gdyni, która już w 1926 r. uzyskała prawa miejskie. Pierwszy pełnomorski statek przybił do gdyńskiego nabrzeża już w 1923 r. W ostatnim roku przed wybuchem II wojny światowej, tj. 1938 r., do portu zawinęło blisko 6,5 tys. statków, zaś wielkość przeładowywanych w nim towarów wyniosła ponad 9 mln ton. Gdyński port stanowił wówczas największy i najnowocześniejszy tego rodzaju obiekt w całym basenie Morza Bałtyckiego, zaś powstałe wokół niego miasto zamieszkiwało ponad 120 tys. osób.