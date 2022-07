O kobietach, które uratowały Donbas, szybko zapomniano. Kim były szachcioreczki?

W jednej z popularnych radiostacji oznajmiono ostatnio, że Ukrainki żyją w patriarchalnym świecie i często same nie podejmują najprostszych decyzji. Przypomnijmy urbi et orbi – to kobiety Donbasu w latach 40. odbudowały kopalnie i wydobywały węgiel. To im cały region zawdzięczał nie tylko odbudowę i ciągłość dostaw węgla, ale i zachowanie tożsamości, a sam Donbas zyskał płeć i stał się bardziej... żeński?

Autorzy: Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski Marcowy wieczór 1944 r., Gorłówka na Donbasie, okolice kopalni Nr 19-20. Nieopodal budynku administracji drewniana tancbuda tupie, krzyczy i podskakuje, aż kołysze się żarówka przy wejściu. Z bliska przez niezasłonięte okna widać tłum wymieszanych w tańcu ciał i można wyłowić coś na kształt muzyki, tłumionej przez wrzaski i stukot na deskach. Przez uchylone drzwi uderza fala gorąca, woniejącego podrzędną perfumą i potem. Dziesiątki głów pląsają w rytm amerykańskiego szlagieru, który w czasie II w.ś. miał w ZSRR wielki renesans. I z ryczącego gramofonu płynie fokstrot oraz wyśpiewywane przez Leonida Utiosowa „Baron won der Pszik, / Pokuszać russkij szpik / Dawno sobirałsia / I miecztał”.... Przesuwają się pary i w tańcu wirują... kobiety z kobietami. W chusteczkach na głowie, z rozpuszczonymi włosami, warkocze furkają jak bicze. Kręcą się spódnice, podskakują nogi odziane w spodnie. Większość pląsa boso i z rzadka tylko mignie czółenko. Za to wyraźnie widać – choć światło z kilku żarówek, pozasłanianych prowizorycznymi osłonami z bibuły to rozbłyska, to przygasa – że każda, jak jedna ma piękny makijaż. Oczy jak w czarno-białych filmach, w których aktorki grały egipskie królowe czy postaci z bogatą rolą dramatyczną, obwiedzione grubą kreską. U wszystkich, jak u jednej rozwarte w uśmiechu usta i te hipnotyzujące, uwypuklone spojrzenia. W ZSRR kobiety się tak nie malowały, ale zaraz, zaraz, czekajcie, czy to na pewno make-up? Zdradźmy sekret – to permanentna kreska szachcioreczek.