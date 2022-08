Jasna Góra zajmuje szczególne miejsce w historii Polski. „Częstochowski obraz jest częścią polskiej tożsamości”

CC BY 2.0 / Kancelaria Sejmu / Krzysztof Kurek

Co roku w sierpniu do klasztoru na Jasnej Górze, miejsca przechowywania słynnego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, docierają pielgrzymki wiernych z całej Polski. Miejsce to jest szczególnie ważne w polskiej historii. – Nawet w środowiskach religijnie obojętnych, albo sceptycznych, Jasna Góra zawsze się przewijała jako punkt odniesienia – mówi w rozmowie z „Wprost” dr Sebastian Adamkiewicz, historyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.