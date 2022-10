Mija 10 lat od śmierci Przemysława Gintrowskiego. Mówił: Nigdy nie uważałem się za jakiegoś barda

Przypominamy tekst, który ukazał się w 51/2019 numerze tygodnika „Wprost”.

Maciej Ślesicki, reżyser, rocznik ‘66: – Dla mojego pokolenia był gigantem. Równie popularnym, co gwiazdy rocka, jak Perfect czy Maanam. Ewa Błaszczyk, śpiewająca aktorka, dla której Gintrowski pisał piosenki: – Po 1989 r. czuł się coraz bardziej osamotniony. Ludzie, którzy go otaczali, wykazywali dużo większą elastyczność. A Przemek tego nie chciał. Ślesicki:– Chciał się odnaleźć w nowej rzeczywistości, tylko miał jeden problem: był na to zbyt uczciwy.