Moskwa utopiła Kazań we krwi. „Nie byłoby tylu ofiar, gdyby Tatarzy przyjęli ofertę”

„Oczywiście dla nas ten dzień wiele znaczy, bo w rezultacie zajęcia Kazania (…), dla nas prawosławnych ważne jest, że tu zaczęło się rozprzestrzenianie prawosławia”. Powyższy cytat pochodzi z 12 października 2019 r., z dnia obchodów 467 rocznicy zajęcia Kazania. „Zajęcie” jest w tym wypadku potężnym eufemizmem, acz jest to i tak mocniejsze słowo od „wyzwolenia”, na użycie którego zdecydowała się babuszka uczestnicząca w obchodach i zapytana o zdanie przez dziennikarza Idel Realii, czyli powołżańskiej edycji Radia Wolna Europa, która zajmuje się m. in. Tatarstanem i Tatarami.

W takich mniej więcej nastrojach 12 października „wzięcie Kazania” obchodzą Rosjanie. Tatarzy, którzy stanowią połowę mieszkańców Kazania i Republiki Tatarstanu, obchodzą tego dnia „Dzień pamięci obrońców Kazania”. Aczkolwiek nie jest to do końca prawda, bo w tym roku 12 października nie był obchodzony przez Tatarów m. in. dlatego, że 10 czerwca Sąd Najwyższy Tatarstanu (czytaj: Władimir Putin) postanowił o likwidacji Ogólnotatarskiego Centrum Publicznego (OCP) za działalność ekstremistyczną (czytaj: brak zgody na podporządkowanie się Kremlowi).

Największa mniejszość w Rosji

Ekstremizm OCP polegał między innymi na tym, że domagało się ono nauczania języka tatarskiego w szkołach jako przedmiotu obowiązkowego, a nie, jak teraz, dodatkowego. Według słów Putina: „nikogo nie można zmuszać do nauki języka, który nie jest jego językiem ojczystym”, ale to, że dla Tatarów rosyjski nie jest językiem ojczystym, jest najwyraźniej bez znaczenia.