100 lat temu Polska się zatrzymała. Historyk: Ludzie uświadomili sobie, że miało miejsce coś strasznego

Gabriel Narutowicz dziś jest znany przede wszystkim jako pierwszy polski prezydent. Jednak wcześniej pełnił inne role niż te polityczne. Kim był Narutowicz?

Dr hab. Marek Białokur: Przede wszystkim był bardzo ciekawym człowiekiem. Jego biografia wpisuje się w typowy sposób w dzieje Polaków przypadające na czasy, kiedy nie było państwa polskiego. Urodził się tuż klęsce powstania styczniowego. Jego ojciec szybko go osierocił, a jego wychowaniem musiała zająć się matka, która jako silna i wyzwolona kobieta zadbała, żeby jej dwóch synów otrzymało wykształcenie. Młody Gabriel z bratem skończyli niemieckie gimnazjum w Lipawie na terenie dzisiejszej Łotwy. W ten sposób matka chciała ich ochronić przed rusyfikacją. Co prawda miasto leżało na terenie imperium rosyjskiego, ale Rosjanie pozwolili Niemcom na swoistą autonomię w edukacji.

Gabriel Narutowicz zrobił karierę w Szwajcarii

W jaki sposób przyszły prezydent trafił do Szwajcarii?

Do Szwajcarii Narutowicz trafił w połowie lat 80. XIX wieku. To nie był wyjazd w celach edukacyjnych, ale w celu ratowania życia. Przyszły prezydent miał duże problemy z płucami. Podjął fatalną decyzję, żeby kształcić się w Petersburgu. A Petersburg to miasto wybudowane na ludzkich kościach i wodzie, więc dla ludzi z chorobami płuc to najgorsze miejsce. Bardzo szybko nastąpił nawrót choroby. Lekarze byli bezradni i wskazali matce, że jeżeli chce ratować syna, to musi z nim wyjechać tam, gdzie leczy się osoby z chorobami płuc. A jednym z takich miejsc było szwajcarskie Davos, gdzie Narutowicz trafił na leczenie. To był początek jego, trwającej ponad 30 lat, bytności w Szwajcarii.

A dlaczego Narutowicz nie wrócił po studiach do Polski?

Zdecydowało o tym zrządzenie losu.