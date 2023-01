Co łączy Kazimierza Jagiellończyka z Tutanchamonem? Brytyjska archeolożka ujawnia

Ma za sobą niebezpieczne wyprawy do Jemenu, Syrii i Iraku, gdzie bada paleolityczne jaskinie, szukając śladu człowieka prehistorycznego. Ale to nie wszystko. Brytyjska archeolożka Ella Al-Shamahi, naukowczyni i odkrywczyni związana z kanałem National Geographic, kręci programy telewizyjne, występuje jako stand-uperka i robi doktorat z antropologii. Nam opowiada o tym, ile w niej Indiany Jonesa i Lary Croft, jaką prawdę kryje grobowiec egipskiego faraona i co łączy wawelską katedrę z samym Tutanchamonem.

Bartosz Czartoryski: Zachodnia popkultura wykształciła dość jednoznaczny obraz archeologa jako poszukiwacza przygód albo awanturnika, jak choćby Indiana Jones albo Lara Croft i zastanawiam się, czy takie rzeczy faktycznie się w twoim świecie wydarzają? Oczywiście mam na myśli samą pogoń za skarbami, a nie strzelaniny i pościgi samochodowe.

Ella Al-Shamahi: Indiana Jones i Lara Croft to przede wszystkim świetni PR-owcy! Ich działalność nie pokrywa się z rzeczywistością, ale oboje zrobili dużo dla archeologii. Bo zapewniam cię, że całe mnóstwo osób z mojej bańki, jeśli namówić je na jednego drinka „za dużo”, prędzej niż później przyzna się, że to Indiana Jones sprawił, że zainteresowali się archeologią.

To tak jak z Rockym Balboą i bokserami.

Tak, ale oni chociaż jawnie się do tego przyznają! No i Indiana i Lara nie są jednak aż tak dobrymi przedstawicielami swojej profesji jak Rocky. Popatrz: facet biega z biczem i rewolwerem, a nigdy z łopatką. Jakim cudem? Praktycznie nie bywa na wykopaliskach, no i po drodze niszczy całe mnóstwo cennych rzeczy! Nie tak wygląda archeologia.