„Mazurek Dąbrowskiego”. Historia hymnu Polski i znaczenie słów

„Mazurek Dąbrowskiego” to pieśń patriotyczna z 1797 roku, która od niemal stu lat jest hymnem Polski. Autorem słów „Pieśni Legionów Polski we Włoszech” jest Józef Wybicki, natomiast autor muzyki zostaje nieznany.

Co to jest „Mazurek Dąbrowskiego”?

„Mazurek Dąbrowskiego” początkowo był zwykłą pieśnią legionową. Śpiewali go żołnierze, by oddać ducha walki legionistów, którzy walczyli pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Bardzo szybko słowa mazurka rozlały się po kraju i stały symbolem walki o wolność i niezależność.

Historia hymnu Polski

Melodia „Mazurka Dąbrowskiego” najprawdopodobniej pochodzi z XVIII wieku. Nie wiadomo, kto ją skomponował, choć przez lata podejrzewano, że autorem był książę Michał Kleofas Ogiński. Badania jednak wykluczyły jego autorstwo, dlatego dziś uznaje się, że jest to melodia ludowa.

Dziś przypuszcza się, że Józef Wybicki, autor słów do „Mazurka Dąbrowskiego”, usłyszał melodię od żołnierzy i postanowił napisać do niej słowa. Tekst hymnu powstał w lipcu 1797 roku we Włoszech, w miejscowości Reggio nell'Emilia. Wybicki po klęsce insurekcji kościuszkowskiej znalazł się z żołnierzami we Włoszech, gdzie służył w legionach pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Aby podnieść żołnierzy na duchu i zagrzać ich do boju, napisał słowa „Mazurka Dąbrowskiego”.

„Mazurek Dąbrowskiego” szybko zyskał popularność wśród Polaków i stał się symbolem nadziei na odzyskanie niepodległości. Pieśń była śpiewana podczas powstań narodowych, w tym podczas Powstania Listopadowego (1830–1831) i Powstania Styczniowego (1863–1864). Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku "Mazurek Dąbrowskiego" był naturalnym wyborem na hymn narodowy, jednak formalnie hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej został uznany dopiero w 1926 roku.

Ile zwrotek liczy hymn?

Hymn Polski liczy cztery zwrotki, choć najczęściej śpiewana jest tylko pierwsza. Warto wiedzieć, że w okresie II Rzeczpospolitej hymn miał inną formę, wtedy śpiewano tylko pierwszą zwrotkę i refren.

Słowa hymnu

Tekst hymnu odzwierciedla historię Polski i ducha narodowego, wyrażając determinację i nadzieję Polaków na wolność. Wers "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" stał się wyrazem niezłomności i wiary w przyszłość kraju, nawet w najtrudniejszych momentach jego historii.

Zwrotka 1:

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Refren:

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Pozostałe zwrotki są mniej znane i rzadziej śpiewane, ale również wyrażają uczucia patriotyczne i determinację Polaków do walki o wolność kraju.

Czytaj też:

Chcą zmienić godło i flagę Polski. „2025 r. to doskonała okazja”Czytaj też:

Festiwal „Niepodległa” w Warszawie. Jakie atrakcje z okazji Święta Niepodległości?