Święto Niepodległości. Jak Polska odzyskała niepodległość i dlaczego świętujemy 11 listopada?

Narodowy Dzień Niepodległości obchodzony jest 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Za datę narodzin nowego państwa polskiego uznaje się 11 listopada, dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę nad krajem, a Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową.

11 listopada – co to za święto?

Święto Niepodległości w Polsce, obchodzone 11 listopada, upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Historia tego święta jest ściśle związana z wydarzeniami końca I wojny światowej i działaniami polskich polityków oraz działaczy niepodległościowych.

Jaka jest historia święta niepodległości w Polsce?

Polska przestała istnieć jako suwerenne państwo po rozbiorach, kiedy to jej ziemie podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. Przez ponad sto lat Polacy podejmowali różne próby odzyskania niepodległości, w tym powstania narodowe, takie jak powstanie listopadowe w 1830 roku i powstanie styczniowe w 1863 roku, które jednak zostały stłumione.

Przełom nadszedł wraz z końcem I wojny światowej. Rozpad trzech zaborczych mocarstw – Niemiec, Austro-Węgier i Rosji – stworzył sprzyjające okoliczności do tego, aby Polacy mogli myśleć o rekonstrukcji swojego państwa. W tym czasie na arenie międzynarodowej działali wybitni polscy politycy, m.in. Roman Dmowski oraz Józef Piłsudski, którzy walczyli o utworzenie państwa polskiego.

11 listopada 1918 roku, w dniu kiedy w Compiègne podpisano rozejm kończący działania wojenne na froncie zachodnim, Józef Piłsudski został zwolniony z niemieckiej niewoli i powrócił do Polski. Tego samego dnia władze niemieckie przekazały mu władzę nad Polską. Dzień 11 listopada stał się symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwsze Święto Niepodległości zostało oficjalnie obchodzone w 1937 roku. Podczas II wojny światowej i późniejszej komunistycznej dominacji święto to było zakazane lub nieobchodzone oficjalnie. Dopiero po upadku komunizmu w 1989 roku Święto Niepodległości zostało przywrócone i jest obecnie jednym z najważniejszych dni w polskim kalendarzu narodowym, będąc dniem wolnym od pracy i dniem pełnym uroczystości państwowych oraz publicznych celebracji.

Jak obchodzimy Święto Niepodległości?

Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości we wszystkich dużych miastach i mniejszych miasteczkach w kraju odbywają się uroczystości, które upamiętniają ten ważny dzień. Pochody, parady, inscenizacje historyczne, warsztaty, koncerty, spektakle to tylko niektóre wydarzenia, w jakich możemy wziąć udział, by uczcić 11 listopada.

Centralne obchody odbywają się na placu Piłsudskiego w stolicy, a ma Krakowskim Przedmieściu warszawiacy i przyjezdni mogą wziąć udział w Festiwalu Niepodległa. Rozpoczyna się on wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Co roku w Warszawie odbywa się również Marsz Niepodległości, w którym biorą udział tysiące ludzi.

Czytaj też:

Święto 11 listopada w sobotę. Kiedy można odebrać dzień wolny?Czytaj też:

Rogal świętomarciński. Co to za przysmak i dlaczego jemy go 11 listopada?