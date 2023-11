Nowy dokument o zamachu, który odmienił Amerykę. „Z czasem posłuży za podkładkę zwolennikom teorii spiskowych”

Trzyodcinkowy dokument National Geographic „JFK: Dzień z życia Ameryki”, podzielony na segmenty opowiadające odpowiednio o zamachu, polowaniu na mordercę oraz bezpośrednich następstwach owego zdarzenia, próbuje odczarować te skądinąd formacyjne dla całego pokolenia dwadzieścia cztery godziny, na powrót nadając im i wagę, i powagę.

Jest to bowiem dzieło, na które składają się efekty żmudnych poszukiwań archiwistycznych, w którym krótkie wyimki z rozmów z ostatnimi żyjącymi jeszcze biernymi świadkami i aktywnymi uczestnikami tamtych wydarzeń — dziennikarzami, agentami służb bezpieczeństwa — jedynie przeplatają pieczołowicie odrestaurowane materiały filmowe z tamtych lat.

To one są sercem programu i nie jest to zwrot użyty przypadkowo, jako że słowo należy tu nie do niewidzialnego narratora i to nie twórcy dokumentu tkają z góry ustaloną narrację, ale oddają głos obrazom oraz tym, którzy byli obecni tam i wtedy.