Błyszcząca odznaka leżała pod stertą liści. Polska ogrodniczka miała niebywałe szczęście

Eksperci wskazują, że wiek odznaki berlińskiej loży wolnomularskiej Fryderyk Wielki – Prometeusz datować można na około 100 lat. Pochodzi z lat 20. poprzedniego wieku.

Została znaleziona przez ogrodniczkę Jolantę Staniszewską, która pracowała przy krzewach rododendronów na ścieżce prowadzącej w kierunku punktu widokowego o nazwie Grób Olbrzyma.

Nawet nie był pod ziemią

Artefakt był zasypany jedynie warstwą liści i – mimo wieku – wciąż błyszczał. Jak informują przedstawiciele Zamku Książ, wspomniana berlińska loża wolnomularska Fryderyk Wielki – Prometeusz funkcjonuje do dziś, stąd trudno jest określić datę końcową użytkowania tego typu odznaki. „Ze względu na znaczny stopień destrukcji, przyjmujemy, że przez dłuższy czas zalegała w poszyciu parku” – przekazano.

Odznaka została umieszczona w szafie pancernej, zdeponował ją Dział Muzealno-Edukacyjny Zamku Książ. Mateusz Mykytyszyn, rzecznik prasowy twierdzy wyjaśnił, że ze względu na związek odznaki z zamkiem i jego „walory edukacyjno-wystawiennicze”, władze zamku wystąpiły z wnioskiem o przechowywanie odznaki na terenie obiektu. – Zostanie wpisany do inwentarza zabytków ruchomych Zamku Książ – podkreślił rzecznik.

Zamek Książ. Jeden z największych zamków w Polsce

Zamek Książ jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce (po Zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich. Jest częścią Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Na spacerowiczów czekają wspaniałe ogrody i park, okazałe stajnie i palmiarnia, a także kilometry oznaczonych tras tematycznych. W obrębie Książańskiego Parku Narodowego zawędrować można do arboretum – Sudeckiego Ogrodu Dendrologicznego czy do rezerwatu przyrody Przełomy pod Książem. Z kolei wędrówka na południe wzdłuż Wąwozu Książ, to szansa na odnalezienie drugiego, nieco zapomnianego zamku o niezwykle ciekawej i romantycznej historii.

