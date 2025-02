Odkrycie archeologów każe nam zweryfikować wiedzę. Europa była w tyle?

Analiza kamiennych narzędzi z Azji południowo-wschodniej dowiodła, że 40 tys. lat temu region ten był światowym liderem pod względem żeglarstwa. Archeolodzy są przekonani, że tamtejsza ludność była biegła w budowaniu okrętów i łowieniu ryb na pełnym morzu. Oznacza to, że opisywany region pod tym względem wyprzedzał Europę i Afrykę.

W żeglarstwie Azja wyprzedzała Europę i Afrykę technologicznie?

Kluczowe dla tych wniosków wykopaliska miały miejsce w Filipinach, Indonezji i Timorze Wschodnim. Badania przeprowadzone przez naukowców z Ateneo de Manila University podsumowane zostały w „Journal of Archaeological Science”.

Do tej pory wiedza na temat historii żeglarstwa była trudna do uzyskania ze względu na niszczenie elementów drewnianych i z różnego rodzaju włókien. Odkrycie kamiennych narzędzi otworzyło nowe możliwości. Mowa m.in. o haczykach wędkarskich, ciężarkach do sieci rybackich czy specjalnych szwach.

Archeolodzy o dowodach na zaawansowane rybołówstwo

W rejonie wykopalisk natrafiono też na szczątki ryb takich jak tuńczyki czy rekiny. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski o zaawansowanej kulturze żeglarskiej. „Pozostałości po dużych rybach drapieżnych pokazują rozmiary zaawansowanego żeglarstwa i wiedzy na temat sezonowości i szlaków migracyjnych tych gatunków ryb” – zauważał jeden z naukowców.

Kolekcja ryb i szczątków narzędzi miała z kolei dowodzić „potrzeby silnych i odpowiednio stworzonych sznurów, z których z kolei tworzono sprzęt potrzebny do chwytania morskiej fauny”. Badania mówią też o wyszukanych metodach poławiania ryb z głębi oceanu przy wykorzystaniu łodzi z materiałów organicznych, połączonych linami tworzonymi z włókien roślinnych.

„Obecność tak zaawansowanej technologii morskiej w prehistorycznym regionie Azji Południowo-Wschodniej podkreśla pomysłowość dawnych mieszkańców Filipin i ich sąsiadów” – napisali w podsumowaniu autorzy badania. – „Ich wiedza w zakresie budowy łodzi uczyniła tę część świata centrum innowacji technologicznych dziesiątki tysięcy lat temu i położyła podwaliny pod tradycje morskie, które nadal kwitną w tym regionie” – dodawano.

