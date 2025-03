Który to król? Nasz quiz z władców Polski jest naprawdę łatwy! Zdobędziesz 90 proc?

Polscy władcy są dobrze znani, a ich panowanie często kojarzymy z ważnymi wydarzeniami w historii kraju. Nawet jeśli nie pamiętasz ich dokonań, to możesz ich rozpoznać po popularnych portretach i wizerunkach. Od początków dynastii Piastów po czasy elekcyjnych władców – historia Polski pełna jest fascynujących postaci, których imiona na pewno obiły ci się o uszy.

Łatwy quiz z historii Polski. Który to król?

W naszym quizie pytamy o znanych władców Polski – niekoniecznie tych, którzy zapisali się w dziejach złotymi zgłoskami. Nawet jeśli nie znasz od razu odpowiedzi na wszystkie pytania, pomyśl chwilę – często wystarczy skojarzenie z epoką lub wydarzeniami, by wskazać prawidłową odpowiedź. To świetna okazja, by w przyjemny sposób utrwalić wiedzę o historii Polski!

