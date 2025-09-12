Sensacyjne odkrycie w gminie Stawiguda. Zmienia spojrzenie na historię Warmii i Mazur

Wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz, poinformował w mediach społecznościowych o „sensacyjnym odkryciu”, które może mieć wpływ na historię Warmii i Mazur. Jak czytamy w jego wpisie „podczas badań archeologicznych w sołectwie Bartążek, gdzie planowano budowę stacji uzdatniania wody, natrafiono na pozostałości po dawnej strażnicy/zameczku Bertingen”.

Wstępne wyniki badań archeologicznych, pod kierownictwem archeologa Damiana Swata pokazały istnienie w tym miejscu fragmentów murów, pomieszczenia oraz prawdopodobnie sklepienia piwnicy z okresu średniowiecza. Odkrycie jest o tyle ważne, bo wiąże się bezpośrednio z historią powstania Olsztyna. Strażnica w Bartążku została założona przez warmińskiego wójta krajowego Henryka von Lutra w 1334 r. To właśnie z tego miejsca – zameczku Bertingen nadawano lokacje dla sąsiednich wsi.

Bartążek. Odkryto pozostałości po byłym zameczku Bertingen. Tu zdecydowano o założeniu Olsztyna

W 1348 r. do zameczku zjechali najważniejsi dostojnicy kapituły warmińskiej, którzy podjęli decyzję o założeniu miasta Olsztyn. Miejsce jest wyjątkowe, bo szukało go wielu badaczy, a dokładna lokalizacja nie była potwierdzona archeologicznie. Poza fragmentami murów kamienno-ceglanych w Bartążku odkryto bardzo dużą ilość zabytków archeologicznych, które po konserwacji i opracowaniu trafią do Muzeum Archidiecezji Warmińskiej.

Chodzi o: duże ilości fragmentów naczyń glinianych, zdobione elementy architektury, szkło taflowe, gliniany ciężarek do sieci, średniowieczną łopatę, gwoździe, żelazne oraz wykonane ze stopu miedzi zdobione klamerki do pasa i jego elementy, noże, widelce, nożyczki, guziki, monety (m.in. brakteat z bramą datowany na 1328-1334), ostrogę, grot bełtu do kuszy, narzędzia codziennego użytku, oraz unikatowy fragment bursztynowej zawieszki w kształcie serca/łezki.

