Przełomowe odkrycie dokonane tuż za polską granicą? Archeolodzy nie kryją radości

Badacze z Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk odkryli niezwykły zbiór artefaktów z epoki kamienia w paleolitycznej osadzie Milovice IV w Czechach. Datowane na około 30 tys. lat znalezisko opisywane jest jako zestaw przyborów osobistych należących do jednego człowieka.

W skład zestawu wchodzi 29 mniejszych i większych kamiennych ostrzy, które leżały zgrupowane razem. Wiele wskazuje na to, że oryginalnie przetrzymywane były w pojemniku lub futerale z nietrwałego materiału. — To właśnie kontekst czyni je tak interesującymi — mówi współautor badania, archeolog Dominik Chlachula, opisując znalezisko jako „niezwykle rzadkie”.

Jak podkreśla archeolog, gdyby narzędzia odkryto w różnych miejscach stanowiska, nie wyróżniałyby się od innych zużytych lub porzuconych przedmiotów. Dopiero ich zgromadzenie w jednym miejscu sugeruje, że mogły one należeć do jednej osoby, co pozwala na zbudowanie szerszego obrazu osoby, do której należały.

To odkrycie może pomóc zrozumieć epokę kamienia. Dokonano go tuż za polską granicą

Wykonana przez badaczy analiza śladów użytkowania wykazała, że niektóre narzędzia mogły służyć do miotania, a inne do cięcia, skrobania i wiercenia. Prawdopodobnie używano ich do obróbki mięsa, skór i drewna, a także do konserwacji broni.

Jak argumentują autorzy badania, znalezisko daje rzadki wgląd w życie jednego łowcy-zbieracza, który mógł używać narzędzi podczas polowań i wędrówek, a następnie je zgubić lub odłożyć w obozowisku. Co więcej, daje ono także informacje na temat kultury graweckiej, z którą bezpośrednio związana jest osada Milovice IV.

— Ich gospodarka opierała się na łowiectwie i zbieractwie, ale rozwijali złożone zachowania kulturowe, technologiczne i społeczne, utrzymując kontakty na dalekie odległości — opisuje kulturę grawecką Dominik Chlachula.

Czytaj też:

Wójt ogłosił „sensację”. Odkryto „zameczek Bertingen”Czytaj też:

Odkryto tajemniczy przedmiot sprzed 3 tys. lat. Służył starożytnej „policji”?