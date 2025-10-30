Odkryto grób sprzed 2000 lat. Archeolodzy mówią o nietypowej ofierze

Jak przekazał kierownik badań dr Miles Russell, szkielet został odnaleziony na dnie porzuconego dołu, twarzą do ziemi. – To wygląda na ciało wrzucone do jamy, z rękami prawdopodobnie związanymi w nadgarstkach przed ciałem – powiedział badacz cytowany przez „Live Sicence”. Przy szczątkach nie znaleziono żadnych przedmiotów, co sugeruje, że zmarła nie została pochowana zgodnie z obowiązującymi rytuałami.

2000-letni grób w Dorset. Archeolodzy mówią o brutalnej śmierci

Archeolodzy przypuszczają, że dziewczyna mogła zostać złożona w ofierze przez plemię Durotriges. Zamieszkiwało ono południową Brytanię w epoce żelaza, jeszcze przed podbojem rzymskim. – Uważamy, że to kobieta, choć nie mieliśmy jeszcze okazji przeprowadzić analizy DNA, by to potwierdzić – dodał Russell.

Nie jest to pierwsze tego typu znalezisko w tym regionie. W 2024 roku w tej samej okolicy odkryto pochówek innej nastolatki, a w 2010 roku młodej kobiety z poderżniętym gardłem. – Dwie inne osoby pochowane twarzą w dół, które odkryliśmy w ramach projektu, to nastolatka znaleziona w 2024 roku i młoda kobieta z 2010 roku, której przecięto gardło – przekazał archeolog.

Celtowie składali ofiary z kobiet? Nowe odkrycie może to potwierdzać

Wyniki wcześniejszych analiz DNA sugerują, że celtyckie społeczności organizowały życie rodzinne wokół linii żeńskiej. Oznacza to, że po urodzeniu dzieci łączone były od razu z matką, nie z ojcem. To po niej ustalani byli przodkowie i krewni.

Odkrycie pokrywa się z relacjami rzymskich autorów, którzy opisywali Celtów jako społeczeństwa matrylinearne. Dlatego naukowców zaskakuje, że wszystkie nietypowe pochówki dotyczą kobiet i dziewcząt. – Te osoby mogły znajdować się na niższym szczeblu drabiny społecznej – ocenił Russell.

Zespół z Bournemouth University planuje szczegółowe badania nowych znalezisk, w tym analizę urazów, chorób oraz diety, by ustalić ich pochodzenie i możliwy przebieg śmierci. Jak podkreśla Russell, odkrycie trzech podobnych przypadków może wskazywać, że składanie ofiar z ludzi było wśród Durotriges częstsze, niż dotąd przypuszczano.

