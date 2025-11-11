Na odzyskaną niepodległość reagowano bardzo różnie. 11 listopada w trzech zaborach
Udostępnijdodaj Skomentuj
Historia

Na odzyskaną niepodległość reagowano bardzo różnie. 11 listopada w trzech zaborach

Dodano: 
Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie po przybyciu z Krakowa w grudniu 1916 roku
Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie po przybyciu z Krakowa w grudniu 1916 roku Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe / domena publiczna
Wspominając moment odzyskania niepodległości przez Polskę warto przypomnieć sobie, jak wyglądała ona dzień przed 11 listopada 1918 roku. Na obecnym terenie Rzeczpospolitej znajdowały się wówczas trzy różne państwa, których mieszkańcy często żyli zupełnie innymi sprawami.

Zabór pruski

W Poznaniu na przykład nie zwrócono na sprawy w Warszawie większej uwagi. Dwa największe polskie dzienniki z tego miasta skupiały się na kwestiach niemieckich. „Dziennik Poznański” pisał o abdykacji cesarza i warunkach pokoju. Powrót marszałka Józefa Piłsudskiego do Warszawy odnotowano dopiero na trzeciej stronie.

„Kurier Poznański” pisał na pierwszej stronie o szalejącej w mieście rewolucji komunistycznej. Donosił o powstawaniu kolejnych rad robotniczych, a informację o Piłsudskim zamieścił w głębi, pod apelem polskich kobiet dotyczącym równouprawnienia. O kolejnych działaniach marszałka zaczęto pisać dopiero 13 listopada.

Zabór austriacki

W zaborze austriackim znacznie bardziej przejmowano się sprawami polskimi. „Goniec Krakowski” już na pierwszej stronie informował: „Gabinet koalicyjny z udziałem Piłsudskiego!”, a niżej oznajmiał koniec okupacji niemieckiej. Na kolejnych stronach opisywał walki w Galicji i odbijanie Przemyśla z rąk „Rusinów”.

Konserwatywny „Czas” relacjonował przybycie Piłsudskiego do Warszawy w wydaniu popołudniowym. Więcej napisał 12 listopada, po omówieniu abdykacji cesarza i kapitulacji Niemiec. „Przyjazd Piłsudskiego jest niesłychanie doniosłym wydarzeniem i zaważy na wypadkach najbliższej przyszłości” – można było przeczytać.

Zabór rosyjski

Najgoręcej jednak o powrocie Polski na mapę pisano w zaborze rosyjskim. „Kurier Wileński” ogłaszał: „Zawieszenie broni podpisane. Pokój na wszystkich frontach. Piłsudski w Warszawie. Ex-cesarz Wilhelm w Holandii”. Publikował też telegramy w sprawie przyjazdu marszałka do stolicy oraz jego odezwę do Polaków.

„Kurier Łódzki” na pierwszej stronie zamieścił podobiznę Piłsudskiego. „Brygadier Piłsudski, po porozumieniu się z rządem lubelskim i Radą regencyjną – stanął na czele wszystkich sił zbrojnych Republiki Polskiej. Pertraktacje między Warszawą a Lublinem w kwestii utworzenia trójzaborowego Rządu są w toku” – pisano.

Czytaj też:
Marsze, koncerty i inne atrakcje. Tak Polska będzie świętować 11 listopadaCzytaj też:
Trzy partie rywalizują o Marsz Niepodległości. Różnią się mocno i na dodatek nie lubią

Źródło: Histmag.org